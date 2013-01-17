美国债市:美国公债价格下滑,因楼市数据强劲刺激卖盘

* 美国12月房屋开工升至四年高位
* 美国上周初请失业金人数降至五年低点
* 传闻称投资人将资金由债市转投股市
* 举债上限争论以及对日本采取激进措施的臆测限制债市跌幅
路透纽约1月17日 - 美国公债价格周四下滑,因美国楼市数据意外强劲,市场对美国经济正在加速的期望升温,刺激投资人青睐股票和经济成长相关资产,卖出低风险债券.
有关日本央行将实施同美国联邦储备理事会(FED,美联储)类似的开放式购买资产计划,以扶助经济的消息限制了美国公债价格跌幅.
指标10年期公债收益率在五个交易日内首次上涨,周三曾触及两周低点,因投资人担心国会就上调16.4万亿美元举债上限的争论会拖得很久.
本月稍早,10年期公债收益率一度逼近2%的八个月高位.
"市场难以摆脱强劲经济数据的影响,比如今日的楼市数据,"Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示.
美国商务部公布,12月新屋开工年率达到95.4万户,为四年最高.
政府数据还显示,上周初请失业金人数降至五年低点,但劳工部表示,下降主要是因季节性因素,而非就业市场大幅改善.
交易商未受费城联储制造业数据令人失望的影响.
但分析师和交易商表示,令人鼓舞的楼市数据是部分投资人将资金由美国公债市场转投股市,以图更高回报的诱因.
"我们看到一些资金由固定收益市场转投股市,"R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示.
指标10年期公债 价格跌16/32,报97-24/32,收益率报1.875%,较周三尾盘升5.7个基点.
30年期公债 大跌1-1/32,报93-27/32,收益率升5.5个基点,报3.066%.
受楼市开工数据意外大涨以及eBay 业绩优于预期带动,美股周四上扬.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-24/32 (-01/32) 0.262
五年期公债 99-27/32 (-08/32) 0.786
10年期公债 97-25/32 (-16/32) 1.873
30年期公债 93-28/32 (-1-01/32) 3.066(完)
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(编译 李军; 审校 母红)