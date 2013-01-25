美国债市: 30年期公债下跌逾一大点,受欧元区数据优于预期打击

全球金融：美国期待IMF加强对全球汇率的监督--美财政部官员
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透纽约1月25日 - 美国30年期公债价格周五下跌超过一大点,收益率(殖利率)触及日高,此前欧元区数据优于预期引发避险资产卖压.
30年期公债价格 下跌1-1/32,收益率报3.10%,周四尾盘报3.05%;指标10年期公债价格下跌14/32,收益率报1.90%,周四尾盘报1.86%.(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
路透华盛顿4月13日 - 美国财政部一名高级官员周四表示，美国将在国际货币基金组织(IMF)下周的春季会议上向该组织重申它密切关注全球汇率政策的角色。
路透4月14日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周四)走势纵览。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月3日当周 4月10日当周 4月14日(五) 1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 持平 +0.1% 未经季节调整的CPI(较上年同期) +2.6% +2.7% 经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.2% 未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +2.3% +2.2% 每周平均实质所得(较前月) -- +0.1% 1230 美