版本:
中国
货币新闻 | 2013年 1月 25日 星期五 20:58 BJT

美国债市: 30年期公债下跌逾一大点,受欧元区数据优于预期打击

路透纽约1月25日 - 美国30年期公债价格周五下跌超过一大点,收益率(殖利率)触及日高,此前欧元区数据优于预期引发避险资产卖压.

30年期公债价格 下跌1-1/32,收益率报3.10%,周四尾盘报3.05%;指标10年期公债价格下跌14/32,收益率报1.90%,周四尾盘报1.86%.(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐