美国债市: 公债下滑,因耐久财订单数据优于预期且有新债供应

标题新闻：加拿大财长摩尔诺称本国今年经济成长将好于预期，且本周与美国的磋商取得积极成果
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* 10年期美国公债收益率升穿2%,为去年4月以来首见
* 财政部标售两年期公债,得标利率为0.288%
路透纽约1月28日 - 美国公债收益率周一连续第三个交易日上扬,此前一项衡量美国12月企业支出计划的指标上扬,引发部分市场人士预计经济成长力度或足以让美国联邦储备理事会(美联储, FED)考虑撤出经济刺激计划.
投资者也因本周标售990亿美元公债而压低价格,不过数据显示12月成屋待完成销售指数意外下降后,公债价格缩减跌幅.
美国商务部周一表示,12月耐久财订单成长高于预期,扣除飞机的非国防资本财上涨0.2%,市场曾预计将小幅下跌.
"美国公债持续承受压力,纽约开盘时价格小幅走低,并在好于预期的耐久财订单数字公布后一路下跌,"Cantor Fitzgerald美国公债分析师Justin Lederer说.他还表示:"得益于成屋待完成销售指数的疲弱表现,市场已能寻得一些稳定性,并扳回部分跌幅."
指标10年期公债 价格下跌7/32,收益率报1.97%,高于上周五尾盘的1.95%.盘中稍早收益率一度升穿2%,为去年4月迄今的第一次.
"尽管(耐久财)报告细节表明企业投资力道较为温和--这是自2010年起就存在的长期趋势--但仅是报告标题就足以让人们忧虑,美联储可能会在本周的美国联邦公开市场委员会(FOMC)会议上重新考虑宽松政策."FTN Financial分析师Lindsey Piegza表示.
周三美联储将结束为期两天的政策会议.市场将密切审视会后的政策声明,寻求联储是否正考虑今年退出最新的公债购买计划的迹象.
1月3日发布的美联储12月会议记录显示,一些委员反对继续购买公债,这引发人们臆测联储或在2013年底前为最新一轮的量化宽松划上句号.
美国财政部周一标售350亿美元的两年期公债,周二还将标售350亿美元五年前公债,周三则将标售290亿美元七年期债券.
美国财政部标售两年期公债得标利率为0.288%,投标倍数为3.77.公债价格在标售后在较低水平上持稳.
本周五美国劳工部将公布的月度非农就业报告,也将帮助阐明美国就业市场状况.
一些分析师称,失业率顽固高企,意味着美联储不太可能在短期内改变立场.
"除非失业率达到6.5%,否则政策可能不会发生转向."三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示.
美国12月失业率为7.8%.
上周美国公债下跌,部分原因是欧洲银行业计划偿还的紧急贷款数额高于预期,暗示该地区银行业正在复原,且令较低风险的债券需求降温.
30年期公债 周一下跌9/32,收益率报3.15%,高于上周五的3.13%.今日公债收益率一度触及3.18%的高位.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-22/32 (-01/32) 0.284
五年期公债 99-13/32 (-04/32) 0.874
10年期公债 96-30/32 (-06/32) 1.970
30年期公债 92-12/32 (-08/32) 3.146(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 利棣儿)
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路透上海4月7日 - 中国国家开发银行 周五公告，将于下周二(11日)招标发行 总额不超过260亿元人民币三期固息债，期限包括一年、三年和10年。 上述三期债中，一年和10年期为该行今年第四期 和第10期的增发债； 三年品种为新发债，所募资金用于易地扶贫搬迁贷款项目的资金投放，首场招标结束后，将 向工行、农行和中行追加发行总额不超过30亿元当期债券，用于商业银行柜台分销。 具体发行条款如下： 2017年第4/10期增发债；2017年第5期新发债 ------------------------------------------------------- 发行上限 1年：65亿；3年：45亿元；10年：120亿元 追加额度 3年：至多30亿元 期限/计息方式 1/3/10年固息 招标时间 4月11日9:30-10:30 招标方式 单一价格/利率（荷兰式）