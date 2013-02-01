更正-美国债市: 公债价格持稳,周五重头戏非农就业报告颇受关注

(更正:译文有误,第六段应为公债价格"上涨2/32",非"下跌")

* 美国初请失业金人数自五年低位反弹

* 1月芝加哥PMI指数触及去年4月以来最高位

* 周五的非农就业数据受关注

* 指标公债收益率录得2012年3月以来最高单月升幅

路透纽约1月31日 - 美国公债价格周四持稳至小幅上涨,之前数据为美国经济涂抹上表现不一的颜色.未来几个季度内经济成长的不确定性令公债收益率守在近期区间内.

投资者亦关注周五将公布的非农就业报告,将据此更好地判断就业增长速度是否足以让政策制定者满意.

周四数据显示,初请失业金人数脱离五年低位且增幅超预期,与温和就业成长保持步伐一致.

数据还表示美国12月个人所得大幅上涨,因税率上调前,企业急于发放股利.美国1月中西部企业活动亦升温,远离上月触及的逾三年低点.

"债市面临一些阻力,即经济方向出现矛盾,及多少风险交易和避险交易才是适当,"Morgan Keegan固定收益部门总经理Kevin Giddis表示.

指标10年期公债 价格上涨2/32,收益率和周三尾盘的1.99%变动不大.

10年期公债收益率录得2012年3月迄今最高单月涨幅,1月期间大涨了约22个基点.在美国联邦储备理事会(美联储, FED)1月3日发布12月会议纪录和一些官员讲话后,市场担心美联储可能在年底前撤回资产购买计划,催生出了公债月内的一部分卖盘.

Action Economics全球固定收益分析部门总经理Kim Rupert表示,尽管包括欧元区债务危机在内的全球压力缓解,意味着"人们不再极度想要持有公债,"但仍有疑问令投资者保持警惕.

她说,从3月初有可能自动生效的开支削减以至持续忧虑美联储可能会在某个时点退出宽松政策,投资人不愿意将公债推出近期交投区间.

"我们仍在试图得到更加清晰的解读,但看起来经济成长不会很快大幅上扬."她表示.

苏格兰皇家银行证券驻Stamford美国公债策略部主管William O'Donnell称,未来几个交易日10年期公债收益率料在1.70%到2.10%间波动.

近期收益率上涨已经吸引一部分投资者返回并买入,他说."我认为人们对这些收益率水平感到满意."

周三美联储结束两日会议,决定维持每月850亿美元资产购买计划不变,并称经济陷入停滞.

令人失望的美国第四季GDP数据和美联储会议决定先后公布,投资者现将注意力转向本周最后一个较为重要的事件:周五的非农就业数据.

接受路透调查的分析师预估中值显示,1月美国非农就业人口料增加16万人,小幅高于12月的15.5万人.12月失业率预计将在7.8%.

30年期公债 价格上升7/32,收益率报3.17%,低于周三尾盘的3.18%.30年期公债收益率亦录得3月以来最高单月涨幅.

-----------------------2039GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.262

五年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.880

10年期公债 96-26/32 (+02/32) 1.985

30年期公债 91-31/32 (+07/32) 3.168 (完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

伦敦美债 东京美债

日本公债市场 中国债市

台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]