更正-美国债市: 公债价格持稳,周五重头戏非农就业报告颇受关注

美国金融：美联储可能避免升息与缩表同时进行--纽约联储主席
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
(更正:译文有误,第六段应为公债价格"上涨2/32",非"下跌")
* 美国初请失业金人数自五年低位反弹
* 1月芝加哥PMI指数触及去年4月以来最高位
* 周五的非农就业数据受关注
* 指标公债收益率录得2012年3月以来最高单月升幅
路透纽约1月31日 - 美国公债价格周四持稳至小幅上涨,之前数据为美国经济涂抹上表现不一的颜色.未来几个季度内经济成长的不确定性令公债收益率守在近期区间内.
投资者亦关注周五将公布的非农就业报告,将据此更好地判断就业增长速度是否足以让政策制定者满意.
周四数据显示,初请失业金人数脱离五年低位且增幅超预期,与温和就业成长保持步伐一致.
数据还表示美国12月个人所得大幅上涨,因税率上调前,企业急于发放股利.美国1月中西部企业活动亦升温,远离上月触及的逾三年低点.
"债市面临一些阻力,即经济方向出现矛盾,及多少风险交易和避险交易才是适当,"Morgan Keegan固定收益部门总经理Kevin Giddis表示.
指标10年期公债 价格上涨2/32,收益率和周三尾盘的1.99%变动不大.
10年期公债收益率录得2012年3月迄今最高单月涨幅,1月期间大涨了约22个基点.在美国联邦储备理事会(美联储, FED)1月3日发布12月会议纪录和一些官员讲话后,市场担心美联储可能在年底前撤回资产购买计划,催生出了公债月内的一部分卖盘.
Action Economics全球固定收益分析部门总经理Kim Rupert表示,尽管包括欧元区债务危机在内的全球压力缓解,意味着"人们不再极度想要持有公债,"但仍有疑问令投资者保持警惕.
她说,从3月初有可能自动生效的开支削减以至持续忧虑美联储可能会在某个时点退出宽松政策,投资人不愿意将公债推出近期交投区间.
"我们仍在试图得到更加清晰的解读,但看起来经济成长不会很快大幅上扬."她表示.
苏格兰皇家银行证券驻Stamford美国公债策略部主管William O'Donnell称,未来几个交易日10年期公债收益率料在1.70%到2.10%间波动.
近期收益率上涨已经吸引一部分投资者返回并买入,他说."我认为人们对这些收益率水平感到满意."
周三美联储结束两日会议,决定维持每月850亿美元资产购买计划不变,并称经济陷入停滞.
令人失望的美国第四季GDP数据和美联储会议决定先后公布,投资者现将注意力转向本周最后一个较为重要的事件:周五的非农就业数据.
接受路透调查的分析师预估中值显示,1月美国非农就业人口料增加16万人,小幅高于12月的15.5万人.12月失业率预计将在7.8%.
30年期公债 价格上升7/32,收益率报3.17%,低于周三尾盘的3.18%.30年期公债收益率亦录得3月以来最高单月涨幅.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.262
五年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.880
10年期公债 96-26/32 (+02/32) 1.985
30年期公债 91-31/32 (+07/32) 3.168 (完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦; 审校 利棣儿)
路透纽约4月7日 - 美国纽约联邦储备银行总裁杜德利周五称，美国联邦储备理事会(美联储/FED)未来可能避免在开始缩减4.5万亿美元的债券组合的同时升息，美联储的升息计划只会“暂停一小下”。
* 美国10年期和七年期公债收益率触及11月18日以来最低 * 3月美国雇主新增就业岗位9.8万个，少于预期 * 纽约联储杜德利称，缩表或仅导致升息“稍稍暂停” * 美国对叙利亚空军基地发动袭击，限制收益率进一步涨幅 路透纽约4月7日 - 美国公债收益率周五上涨，逆转了稍早弱于预期 的美国就业数据带动的大跌走势，因一位美国联邦储备理事会(FED/美联 储)官员的讲话提振了升息预期。 指标10年期公债收益率尾盘报2.380%，较周四尾盘升近4个基点，远 高于11月18日以来最低的2.269%。 美国劳工部称，3月非农就业岗位增加9.8万个，为去年5月以来的最 小增幅，远低于路透调查的分析师预计的18万个后，美债收益率触及盘中 低位。 纽约联储总裁杜德利稍晚称，美联储可能避免在开始缩减规模达4.5 万亿美元的债券组合的同时升息，这可能促使升息计划仅“稍稍暂停”。 上周，这位颇有影响的美联储决策者称，最快今年开始缩表，早于大 部分分析师的预期。 分析师称，投资者
路透约翰内斯堡4月7日 - 南非兰特兑美元周五下滑，此前惠誉将该国信贷评等下调至“垃圾级”，因经济不明朗。这是在上周前财长戈尔丹被革职后，第二家将该国评等下调至垃圾级的信贷评级机构。