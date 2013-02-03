重温稿-美国债市: 公债价格下跌,利好经济数据削弱避险需求

(重温稿)

* 公债随股市攀升而下滑,因就业数据和制造业PMI指数

* 指标10年期公债收益率突破2%

路透纽约2月1日 - 美国公债周五收低,之前美国公布的数据显示就业成长和制造业改善带动股市上涨,并打压公债避险需求.

美国股市触及五年高位,此前美国就业数据(包括得到上修的11月和12月就业数字)和供应管理协会(ISM)制造业采购经理人指数(PMI)优于预期,一并扶助道琼工业指数升穿14,000点,为2007年10月以来首次.标准普尔指数也来到2007年12月迄今最高位.

制造业报告强劲给债市带来不利影响.

"相对于预期而言,ISM制造业报告的表现非常好.美国公债因此下跌."Eaton Vance Investment Managers副总裁兼基金经理Eric Stein表示.

股市持续上涨,且主要股指均上涨逾1%,表明投资者对风险的耐受性增加,美国公债则受到冲击.

分析师称,投资者不再观望,而是将资金注入股市.但其表示,公债的需求料将得以维持.

因为,1月失业率小幅走高意味着美国联邦储备理事会(美联储,FED)不会撤出最新一轮的量化宽松.

"当美联储看到7.9%的失业率时,他们不会选择收手.只要每月购买850亿美元公债和抵押贷款债券的计划不变,就会对公债市场有巨大影响."U.S. Bank Wealth Management资深固定收益分析师Daniel Heckman表示.

ING Bank分析师Rob Carnell表示,眼下失业率上涨证明美联储在去年12月选择扩大量化宽松政策是正确的,并且将帮助限制近几周对10年期公债收益率的测试.

五年期和七年期公债表现较优,投资者猜测联储或加大购买上述年期公债.

去年12月时,美联储宣布一项新的公债购买计划,亦将标的更多转向较高年期债券,帮助在年底前推低这部分公债的收益率.

2017年3月欧洲美元合约 下跌3个基点,报98.055.

指标10年期公债 价格最新下跌13/32,收益率从周四的1.99%升至2.04%.

10年期公债整周均在测试2%水准,主要是因为市场认为欧元区债务危机或已缓解.

"欧洲央行(ECB)和欧洲各国政府展示出支持当地金融市场以及金融机构的意愿.所以,随着日子一天天过去,有许多像我这样的人日益感到未来几年欧洲大型银行将会生存并发展起来,而不是担心希腊和类似的问题."Reich & Tang投资长Tom Nelson说.

30年期公债 价格跌1-2/32,收益率从周四尾盘的3.17%涨至3.23%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 ( 持平 ) 0.270

五年期公债 99-31/32 ( 持平 ) 0.885

10年期公债 96-18/32 (-06/32) 2.013

30年期公债 91-07/32 (-20/32) 3.210(完)

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