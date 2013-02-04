美国债市: 公债价格上扬,因股市下跌和欧元区政治风险重振买盘

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
* 西班牙和意大利政治消息再度引发市场追捧公债
* 美国12月工厂订单上涨2.2%,低于预期
* 公债收益率在隔夜触及九个月高位
* 美联储买入32.3亿美元2020-2022年到期的公债
路透纽约2月4日 - 美国公债价格周一上涨,因收益率(殖利率)上涨吸引买家,股市下跌和来自欧洲政治消息也引发投资者选择美国公债避险.
美国股市自五年高位回落,而指标公债收益跌破2%,隔夜时曾攀升至九个月高点.
"对于多数投资者而言,(10年期公债收益率达到)2%是很好的买入机会."D.A. Davidson首席固定收益策略师Sharon Stark表示.
上周五公债价格连续第二周收跌,因美国经济改善和欧洲财政问题忧虑减缓.当天道琼工业指数 也突破14,000点,为2007年10月以来首次,但市场担心欧洲可能产生政治动荡,令该指数面临压力.
西班牙反对党--社会党周日要求首相拉霍伊(Mariano Rajoy)为贪腐丑闻辞职..拉霍伊致力于带动西班牙摆脱长达五年之久的金融危机.
要求拉霍伊下台的呼声,令西班牙10年期公债收益率 升至六周高位.
在意大利,前总理贝卢斯科尼支持率越来越高,重新上台的几率上升,也令投资人担心意大利难以解决财政问题.
"今天公债价格上涨的主要原因,是市场重又担心欧元区可能传来头条风险,尽管不会严重到去年夏天那样的程度."美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示.
"随后,美国工厂订单数据低于预期,并且为10年期公债收益率回撤至2%以下的水平构成条件."她说.
美国商务部周一公布,美国12月工厂订单较上月增长1.8%,预估为增长2.2%.11月为下跌0.3%.美国12月耐久财(耐用品)订单修正后为较前月增长4.3%(前值为成长4.6%).
Eagle Asset Management董事总经理James Camp表示,过去六周带动公债走势的一个原因,是避险交易减少,因美国政府避开了部份财政限制,让市场放松.
他说,近期大部分走势说明对避险交易的解除过度.
"若说大量资金从债市流向股市是为时尚早,"他说:"美联储将继续买入,而且经济基本面状况还没有改变,所以10年公债收益率2%是一个买入机会."
指标10年期公债 价格升16/32,至96-31/32,收益率从周五的2.02%下降至1.96%.
根据路透数据,10年期公债稍早攀升至2.059%,为去年4月12日来的最高水平,当时日内高位在2.065%.
30年期公债 价格升29/32,收益率从周五收盘的3.22%下降至3.16%.
意大利10年期公债 收益率升15个基点,至约4.50%,为12月底来的最高,而西班牙10年期公债 收益率跳升至5.44%.
交易商和分析师表示,本周可能推高公债价格的其他因素包括没有新的长债供应,以及美联储进行购债.
美联储将买入32.3亿美元于2020年2月至2022年11月到期的公债.
此外,一些分析师提醒,美国政界人士没有就避免下月开始大幅减支达成协议,可能拖累美国经济.他们表示,这些减支在2013年总计1,120亿美元,很可能使公债收益率保持在其目前水平.(完)
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-32/32 ( 持平 ) 0.262
五年期公债 100-05/32 (+07/32) 0.843
10年期公债 97-00/32 (+16/32) 1.964
30年期公债 92-00/32 (+29/32) 3.168(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 洪曦/利棣儿; 审校 王丽鑫)
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