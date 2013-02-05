美国债市: 公债价格下跌,因投资者涌入高风险资产

市场卖出反向动能双币票据(Power Reverse Dual Currency notes)的长期对冲部位,亦打压公债价格.交易商和分析师称,由于日圆兑美元走软,交易员一直在出脱这些对冲部位.

指标10年期公债 价格跌13/32,至96-21/32,收益率从周一尾盘的1.96%涨至2.01%.

30年期公债 价格下挫28/32,至91-06/32.收益率从周一收盘时3.16%涨至3.21%.

西班牙10年期公债 收益率从周一触及的六周高位下跌5个基点,至5.38%,意大利10年期公债 收益率较周一尾盘下跌1个基点,至4.46%.

一些分析师指出,迹象欧元区经济可能正转危为安.

1月欧元区Markit综合采购经理人指数(PMI)升至10个月高点48.6,高于12月的47.2,优于48.2的1月初值,不远仍低于50的荣枯分水岭.

公债供应方面,美联储买入到期日介于2036年2月至2042年11月的15.34亿美元公债,这是其2月承诺买入440亿美元公债的一部分.

美国财政部标售450亿美元四周期国库券,得标利率为0.065%.

**反向动能双币票据的波动**

衍生品市场显示出美元利率掉期市场对长期固定利率支付需求下降的信号,一些分析师指称这是因为交易员出脱反向动能双币票据的对冲部位.

一些日本投资者持有这些风险较高的债券产品,当日圆兑美元上涨时,他们可以获得较高的票息支付.

自去年秋天以来,对日本央行将努力刺激日本经济的预期,带动日圆兑美元 大幅走软.

周二日圆兑美元触及两年半低点93.51日圆,较9月下跌约21%.

30年期美元掉期较30年期公债收益率贴水一度短暂缩窄至15.25个基点,这是2010年3月以来首见的水准,此后扩大至16.25个基点,当日持平.

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价格 变动 收益率% 两年期公债 99-31/32 (持平) 0.270 五年期公债 100-01/32 (-04/32) 0.870 10年期公债 96-20/32 (-14/32) 2.006 30年期公债 91-05/32 (-29/32) 3.213(完)

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