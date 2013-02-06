美国债市: 公债价格上涨,因欧元区政治情势令投资人不安

西班牙10年期公债收益率 上涨6个基点至5.43%,意大利10年期公债收益率 收高将近10个基点,报4.55%.

Wells Fargo Funds首席固定收益分析师Jim Kochan说,美债收益率可能会攀升,但不会上涨得非常多.

他表示,"若10年期公债收益率达到2%,买气就会再现.但收益率上行的脚步可能在2.05%或2.10%就会停止.美债收益率尚未展开长期上升趋势.从12月底以来交投区间只往上一点点而已."

公债价格持坚的另一个因素,是美联储在现行计画之下买进证券以维持低利率并降低失业率.

美联储买进了36.5亿元在2018年11月至2020年1月到期的公债.

指标10年期公债价格 上涨8/32至96-30/32,收益率从周二尾盘的2%跌至1.97%.

30年期公债价格 上涨19/32,报91-28/32,收益率从周二的3.21%跌至3.17%.

美国财政部称在下周的季度再融资中,将在周二销售320亿美元的三年期公债、周三销售240亿美元的10年期公债、周四销售160亿美元30年期债.

财政部并表示计画首度公布其销售浮息公债的最后决定.财政部预计该品种将在明年推出.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 ( 不变) 0.262

五年期公债 100-05/32 (+04/32) 0.840

10年期公债 97-00/32 (+10/32) 1.964

30年期公债 91-30/32 (+21/32) 3.171(完)

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