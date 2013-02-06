美国债市: 公债价格上涨,因欧元区政治情势令投资人不安

中国房地产：天津深化区域性住房限购和差别化房贷，非本地家庭限购一套
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
西班牙10年期公债收益率 上涨6个基点至5.43%,意大利10年期公债收益率 收高将近10个基点,报4.55%.
Wells Fargo Funds首席固定收益分析师Jim Kochan说,美债收益率可能会攀升,但不会上涨得非常多.
他表示,"若10年期公债收益率达到2%,买气就会再现.但收益率上行的脚步可能在2.05%或2.10%就会停止.美债收益率尚未展开长期上升趋势.从12月底以来交投区间只往上一点点而已."
公债价格持坚的另一个因素,是美联储在现行计画之下买进证券以维持低利率并降低失业率.
美联储买进了36.5亿元在2018年11月至2020年1月到期的公债.
指标10年期公债价格 上涨8/32至96-30/32,收益率从周二尾盘的2%跌至1.97%.
30年期公债价格 上涨19/32,报91-28/32,收益率从周二的3.21%跌至3.17%.
美国财政部称在下周的季度再融资中,将在周二销售320亿美元的三年期公债、周三销售240亿美元的10年期公债、周四销售160亿美元30年期债.
财政部并表示计画首度公布其销售浮息公债的最后决定.财政部预计该品种将在明年推出.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 ( 不变) 0.262
五年期公债 100-05/32 (+04/32) 0.840
10年期公债 97-00/32 (+10/32) 1.964
30年期公债 91-30/32 (+21/32) 3.171(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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(编译 李婷仪; 审校 徐文焰)
路透北京3月31日 - 中国采取限贷限购举措以遏制房价过快上涨的城市继续扩大。天津市周五表示，为抑制房地产泡沫，保持房地产市场稳定，将深化区域性住房限购，深化差别化住房信贷，加大住宅用地供应，加强新建商品住房价格管控和新建商品住房上市管理。
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以下为路透中文新闻为您整理的3月27日-31日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元当周贬0.06%。本周汇价先扬后抑，前半周投资者对特朗普财政支出刺激前景失望，美元指数跌至11月以来最低，人民币大幅升至一个月新高；而英国在周三正式启动脱欧程序，刺激欧元走弱美元走升，人民币小步贬值，中资大行则提供美元流动性以支撑汇价。在四月习近平访美和对中国汇率操纵国的判定出结果之前，人民币料基本稳定。 公开市场操作: --在中国银行业迎来表外理财纳入广义信贷后的首次MPA季度考核之际，连续的财政投放助力央行当周公开市场连续空窗，以2,900亿元人民币的单周净回笼平稳度过季末时点。