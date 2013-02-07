美国债市: 公债价格小涨,因欧元走软及股市下滑

* 欧洲央行总裁德拉吉讲话对通胀没有预期强硬
* 美国初请失业金人数高于预期,但就业市场仍在复元
* 西班牙公债标售吸引强劲需求
路透纽约2月7日 - 美国公债价格周四上涨,因投资人在欧洲央行总裁德拉吉指出欧元区经济面临的风险后,投资人对较高风险资产的兴致降低,买入美国公债避险.
在德拉吉表示,欧元区经济有下滑风险,未来几个月欧元区经济仍将保持疲弱后,欧元下滑,股市走软,美国公债上涨.
"年初以来市场有'冒险'基调,目前出现一些避险交易."法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易商Sean Murphy表示.
"欧洲情势令公债收益率受限."Eagle Asset Management固定收益部门董事总经理James Camp表示.
美国数据直指就业市场正在复苏,上周初请失业金人数减少,但分析师表示,该报告被海外情势发展所盖过.
对较高风险资产更为谨慎的态度看来并没有影响西班牙公债标售的需求.西班牙标售规模超过原计划.强劲的需求暗示投资人对欧元区二线国家公债的兴致犹存.
指标10年期公债 价格升3/32,收益率报1.953%.
30年期公债 价格升2/32,收益率报3.164%.
"美国公债之前遭遇大举抛售,所以暂时将从这些水准反弹,直至出现能改变我们看法的事情."Calvert Investments投资组合经理人Matt Duch表示.
本周美国公债价格在近期大跌后回稳.
追踪长债走势的美国公债期货和上市交易基金的选择权交易商一直押注公债价格下滑,收益率上升.
多数分析师预计公债收益率的升势都将是非常渐进的.
美国劳工部周四公布,2月2日当周初请失业金人数为36.6万人(预估为36.0万人).初请失业金人数四周均值创下2008年3月8日当周34.65万人以来最低.
美国劳工部周四还公布,美国第四季非农业生产率环比年率初值为下滑2.0%(预估为下滑1.3%),降幅创下2011年第一季以来最.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+) 0.258
五年期公债 100-07/32 (+02/32) 0.827
10年期公债 97-03/32 (+03/32) 1.954
30年期公债 92-03/32 (+03/32) 3.162(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)