美国债市: 公债几近持平,交易商为下周新债供应提前做好准备

* 公债价格接近收平,因交易商在周末前结清头寸

* 稍早股市上涨给公债价格带来压力

* 财政部下周将标售720亿美元规模的三年期、10年期和30年期新债

* 美联储购入13.7亿美元2029-2042年到期的TIPS债券

路透纽约2月8日 - 美国公债周五接近收平.日内股市重拾涨势之时,公债曾一度下挫.交易商也为下周的720亿美元新债供给调整仓位.

不过,午盘公债抹去跌幅,当时多数交易商在回家前结清头寸,因美国东北部将迎来暴风雪.

美国财政部将在下周二标售320亿美元三年期公债;下周三将标售240亿美元10年期公债;周四则将标售160亿美元30年期公债.

美国12月贸易数据强于预期,帮助带动股市上涨,并且限制了日内多数时间的避险公债需求.根据贸易数据,高盛分析师将美国第一季国内生产总值(GDP)预估值上调0.2个百分点,至2.8%.

"股市和债市已经回到了更加偏向冒险、避险的关系."ING Investment Management全球利率团队基金组合经理Jake Lowery表示.

法国巴黎银行公债交易员Rick Klingman表示,美国12月贸易赤字收窄,暗示第四季GDP"料会适当上修",这将会扶助股市和扼制公债表现.

下周新债供应前的一小部分卖盘现象,也在日内多数时间内给公债施加压力.但其亦在午盘消失,因居住在东北部的交易员在暴风雪袭来之前离场回家.

指标10年期公债 上涨不到1/32,收益率报1.96%.

周四时10年期公债收益率一度跌至1.93%,之前欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话令市场怀疑该行或将降息以打压欧元强势.

10年期公债收益率目前正处于交易员所认定的约1.90-2.04%区间的中间部位.

"我们估计公债在未来几周,还将保持在这个区间里."法国兴业银行美国利率策略部主管Mary Beth Fisher表示."需要有更强劲的数据,公债收益率才会升穿2.04%..."

1月末和2月初时,公债价格曾经大幅下挫,收益率也在2月4日升至逾八个月高位2.06%.不过,公债收益率并未在2.04%水平之上保持太久.

美国联邦储备理事会(美联储, FED)周五买入13.7亿美元通膨保值债券(TIPS),到期日在2029至2042年之间.这是其公债购买计划的一部分.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (持平) 0.258

五年期公债 100-06/32 (持平) 0.835

10年期公债 97-02/32 (+02/32) 1.953

30年期公债 92-00/32 (+05/32) 3.167 (完)

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