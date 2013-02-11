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债券 | 2013年 2月 12日 星期二 05:54 BJT

美国债市: 公债价格小幅走低,市场为新债供应做准备

路透纽约2月11日 - 美国公债周一小幅走低,但仍陷入近期的区间内,本周将有新债入市,且美国总统奥巴马将于周二发表年度国情咨文讲话,市场将密切关注讲话内容,从中寻找将达成协议避免减支的暗示.

美国财政部本周将标售720亿美元新债,其中包括,周二标售320亿美元三年期公债,周三标售240亿美元10年期公债,周四标售160亿美元30年期公债.

尽管新债供应令市场承压,但美国联邦储备理事会(FED,美联储)的大规模购债操作预计将缓解跌幅.

分析师预计,公债市场将可能陷于区间内.

10年期指标公债 回落4/32,收益率报1.964%,分析师称,陷于约1.90%-2.04%的区间内.

美联储周一购买14.5亿美元2036-2042年到期的公债,计划在本周购买更多长期公债,并回购10年期和五年期公债.(完)

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