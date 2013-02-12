美国债市: 公债价格在零售销售数据公布前下滑,G7声明引发空头回补

新闻稿：中国3月末M2同比增10.6%，当月新增人民币贷款1.02万亿--央行
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透纽约2月12日 - 美国公债价格周二下滑,投资人关注周三将公布的零售销售数据,以寻找消费者力道的线索,今日的公债标售乏善可陈,本周共有720亿美元公债供应.
周二,美国财政部发售了320亿美元三年期公债,为本周供应的第一批.周三和周四还将分别发售240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债.
盘中稍早,七国集团(G7)声明称担心日圆过度波动,引发一轮空头回补.
投资人将其解读为G7不支持日圆走势.G7声明中还表达了由市场决定汇率的决心.
指标10年期公债 价格跌5/32,收益率报1.982%.该收益率自去年年底1.70%强劲反弹至2月4日的2.06%,之后回落.
美国总统奥巴马周二将发布国情咨文,市场将密切关注,以寻找是否国会能达成协议避免减支的迹象.
另外,美联储今日购买了33.1亿美元2020-22年到期的公债,为刺激经济购债计划的一部分.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (- 1/32) 0.266
五年期公债 100-1/32 (- 3/32) 0.867
10年期公债 96-27/32 (- 5/32) 1.982
30年期公债 91-18/32 (-10/32) 3.191(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
美国现货公债 英国公债市场
伦敦美债 东京美债
日本公债市场 中国债市
台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN]
美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
3月末，广义货币(M2)余额159.96万亿元,同比增长10.6%，增速分别比上月末和上年同期低0.5个和2.8个百分点；狭义货币(M1)余额48.88万亿元,同比增长18.8%，增速分别比上月末和上年同期低2.6个和3.3个百分点；流通中货币(M0)余额6.86万亿元,同比增长6.1%。一季度净投放现金301亿元。
路透东京4月14日 - 日本公债周五走坚，超长债涨幅最大，前一日的公债标售中需求坚实，而日本央行也维持其债券购买操作的规模与上次相同。 地区股市下跌和朝鲜半岛局势持续紧张，也加大了公债的避险魅力，而由于本周的假日因素，全球市场流动性减弱。 美国债市周四提早收市，周五休市。指标10年期美国公债收益率隔夜触及了11月以来最低。 在上周美国海军向叙利亚一个机场发射59枚战斧巡航导弹，对一起化学武器攻击做出回应之后，地缘政治担忧加剧，全球债券收益率因而下跌。对叙利亚的打击让人担忧美国总统特朗普对朝鲜的计划，后者无视联合国制裁和双边制裁进行导弹和核试验。 日本央行周五提出购买2,800亿日圆(25.7亿美元)剩余期限为1-3年的公债，3,500亿日圆剩余期限为3-5年的公债，2,000亿日圆剩余期限为10-25年的公债，以及1,000亿日圆剩余期限为25年以上的公债。 30年期公债收益率 下跌3个基点至0.760%，为1月中旬以来最低水准，受上日发售的30年
路透上海4月14日 - 中国票据市场转贴利率本周稍有回升，未能延续月初的下行态势。尽管季度初机构规模普遍较为宽松，但因中长期资金价格回落乏力，负债成本坚挺之下买票收益空间极为有限，因此需求受到明显抑制。