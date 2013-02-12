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债券 | 2013年 2月 13日 星期三 04:34 BJT

美国债市: 公债价格在零售销售数据公布前下滑,G7声明引发空头回补

路透纽约2月12日 - 美国公债价格周二下滑,投资人关注周三将公布的零售销售数据,以寻找消费者力道的线索,今日的公债标售乏善可陈,本周共有720亿美元公债供应.

周二,美国财政部发售了320亿美元三年期公债,为本周供应的第一批.周三和周四还将分别发售240亿美元10年期公债和160亿美元30年期公债.

盘中稍早,七国集团(G7)声明称担心日圆过度波动,引发一轮空头回补.

投资人将其解读为G7不支持日圆走势.G7声明中还表达了由市场决定汇率的决心.

指标10年期公债 价格跌5/32,收益率报1.982%.该收益率自去年年底1.70%强劲反弹至2月4日的2.06%,之后回落.

美国总统奥巴马周二将发布国情咨文,市场将密切关注,以寻找是否国会能达成协议避免减支的迹象.

另外,美联储今日购买了33.1亿美元2020-22年到期的公债,为刺激经济购债计划的一部分.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (- 1/32) 0.266

五年期公债 100-1/32 (- 3/32) 0.867

10年期公债 96-27/32 (- 5/32) 1.982

30年期公债 91-18/32 (-10/32) 3.191(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
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