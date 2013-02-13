美国债市: 公债价格下滑,此前财政部标售10年期公债需求平平

意大利金融：银行业者Veneto Banca亏损严重，等待欧盟批准国家救助
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透纽约2月13日 - 美国公债价格周三下滑,今日标售的10年期公债需求平平,公债收益率在近期交投区间内,继续测试关键技术水准.
美国财政部标售240亿美元10年期公债,得标利率为2.046%,高于市场预期.
本周财政部共计发售720亿美元公债,周二已经发售了320亿美元三年期公债,周四还将发售160亿美元30年期长债.
但收益率仍在近期交投区间内,尽管逼近上端.指标10年期公债收益率上周初触及2.06%,为4月中来自最高.
技术分析师表示,如果10年期公债收益率持于2.03-2.06%,下一目标在2.20%区域.
指标10年期公债 价格跌11/32,收益率报2.017%,周二尾盘报1.98%.
美国公布数据显示1月消费者支出几无成长后,公债价格一度缩减跌幅.
投资人目前关注3月1日将自动生效的减支措施,除非国会达成替代预算措施或推迟磋商.
一些分析师预计公债收益率在截止日期前将下滑,因投资人为减支对经济可能的冲击作调整.
另外,美联储今日购买了14.5亿美元2036-42年到期的公债,为刺激经济购债计划的一部分.周四还将购买47.5-57.5亿美元2017-2018年到期公债.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (-) 0.274
五年期公债 99-28/32 (-05/32) 0.899
10年期公债 96-18/32 (-11/32) 2.017
30年期公债 90-31/32 (-21/32) 3.225(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。
路透东京4月4日 - 日本公债价格周二多上涨，受避险买盘支撑，因股市下跌，且10年期公债标债结果不俗。 指标10年期公债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，10年期公债期货 收涨0.18点至150.40。 “出现温和的避险走势，且今天的日债标债也提供支撑。”三菱日联摩根士丹利证券资深策略师Naomi Muguruma称。 日本财务省标售2.3万亿(兆)日圆(208.3亿美元)、票面利率为0.1%的10年期公债，57.3576%的投标以最低价格100.320成交。 此次标售的投标倍数为3.96，高于之前一次的3.74，表明市场对该品种债券的需求好转。平均和最低得标收益率之差略微收窄至0.03，上月标售时为0.04。 “标售结果符合多数人的预期。在本财年初，日本中长期投资者手头似乎有充裕的现金，而且美债收益率已暂停上涨，目前在逐步回落，”Muguruma说。 两年期日本公债收益率 周二下跌1个基点至负0.180%