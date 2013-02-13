美国债市: 公债价格下滑,此前财政部标售10年期公债需求平平

日本债市：公债价格多上涨，受助于10年券标债需求稳健

路透东京4月4日 - 日本公债价格周二多上涨，受避险买盘支撑，因股市下跌，且10年期公债标债结果不俗。 指标10年期公债收益率(殖利率) 跌1个基点至0.060%，10年期公债期货 收涨0.18点至150.40。 “出现温和的避险走势，且今天的日债标债也提供支撑。”三菱日联摩根士丹利证券资深策略师Naomi Muguruma称。 日本财务省标售2.3万亿(兆)日圆(208.3亿美元)、票面利率为0.1%的10年期公债，57.3576%的投标以最低价格100.320成交。 此次标售的投标倍数为3.96，高于之前一次的3.74，表明市场对该品种债券的需求好转。平均和最低得标收益率之差略微收窄至0.03，上月标售时为0.04。 “标售结果符合多数人的预期。在本财年初，日本中长期投资者手头似乎有充裕的现金，而且美债收益率已暂停上涨，目前在逐步回落，”Muguruma说。 两年期日本公债收益率 周二下跌1个基点至负0.180%