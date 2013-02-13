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债券 | 2013年 2月 14日 星期四 04:04 BJT

美国债市: 公债价格下滑,此前财政部标售10年期公债需求平平

路透纽约2月13日 - 美国公债价格周三下滑,今日标售的10年期公债需求平平,公债收益率在近期交投区间内,继续测试关键技术水准.

美国财政部标售240亿美元10年期公债,得标利率为2.046%,高于市场预期.

本周财政部共计发售720亿美元公债,周二已经发售了320亿美元三年期公债,周四还将发售160亿美元30年期长债.

但收益率仍在近期交投区间内,尽管逼近上端.指标10年期公债收益率上周初触及2.06%,为4月中来自最高.

技术分析师表示,如果10年期公债收益率持于2.03-2.06%,下一目标在2.20%区域.

指标10年期公债 价格跌11/32,收益率报2.017%,周二尾盘报1.98%.

美国公布数据显示1月消费者支出几无成长后,公债价格一度缩减跌幅.

投资人目前关注3月1日将自动生效的减支措施,除非国会达成替代预算措施或推迟磋商.

一些分析师预计公债收益率在截止日期前将下滑,因投资人为减支对经济可能的冲击作调整.

另外,美联储今日购买了14.5亿美元2036-42年到期的公债,为刺激经济购债计划的一部分.周四还将购买47.5-57.5亿美元2017-2018年到期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-) 0.274

五年期公债 99-28/32 (-05/32) 0.899

10年期公债 96-18/32 (-11/32) 2.017

30年期公债 90-31/32 (-21/32) 3.225(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 利棣儿)

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