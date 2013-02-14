美国债市: 公债收益率从10个月高位回落,因忧虑欧洲经济成长

* 公债上涨,因疲弱的欧洲经济数据引发买盘

* 美国初请失业金人数下降,公债价格短暂缩减升幅

* 财政部标售160亿美元30年期新债

* 美联储买入51.5亿美元2017-2018年到期公债

路透纽约2月14日 - 美国公债收益率(殖利率)周四从10个月高位回落,此前公布的欧元区经济成长数据令人失望,促使投资人将资金投入避险公债.

德国经济第四季较前季萎缩0.6%,为2009年全球金融危机肆虐以来最差表现.法国第四季经济萎缩0.3%,也逊于预期.

"尽管分析师预估共识是欧元区经济萎缩,不过情况比预期更差,"Calvert Investments固定收益策略师Van Order说.

消息刺激诸如美元和美债等较低风险资产上涨,扶助10年期公债收益率从海外交易时段触及的2.06%回落,此为10个月高位.

财政部标售160亿美元30年期公债,得标利率为3.180%,之后公债进一步扩大升幅.

"我们原本预期本周最后一批公债标售需求就会强劲,"野村分析师在客户报告中说.

10年期公债 价格升18/32,收益率报1.997%.

30年期公债 价格一度上扬超过一个点,之后缩减升幅,尾盘上涨1-03/32,收益率报3.174%.

10年期公债收益率一直迫近在大约2.03-2.06%的技术支持位,此为过去几周交投区间的高端.分析师及交易商说,如果该收益率升穿这水平,收益率可能升向2.20%区域.

部份投资人认为公债收益率将很可能回落,因市场吸纳了本周720亿美元公债供应后,在3月1日实施的自动减支,将可能日益备受关注.

如果自动减支生效,料将拉低经济成长,这可能使公债收益率下降.

同时,欧洲债市的动荡情况缓和下来,美国经济仍稳定改善,且市场质疑美联储何时将结束其购债计划,正促使一些投资人消化今年公债收益率将会上升.

美联储周四买入51.5亿美元2017-2018年到期公债,为本周购债行动的最后一部份.

财政部也表示,下周四将标售90亿美元30年期通膨保值债券(TIPS).

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.266

五年期公债 100-04/32 (+09/32) 0.852

10年期公债 100-01/32 (+18/32) 1.997

30年期公债 91-28/32 (+1-03/32) 3.174(完)

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