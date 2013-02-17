重温稿-美国债市:公债收益率上升,因消费者信心改善

* 预算谈判可能拉低公债收益率

* 下周美国财政部将发售90亿美元30年期通膨保值债券

路透纽约2月15日 - 美国公债价格周五下滑,此前数据显示美国消费者信心改善,但收益率持于10个月高位的关键阻力水准之下.

未来几周,公债可能获得买盘,因国会预算谈判主导交易,财政政策受到关注.

汤森路透/密西根大学美国2月消费者信心指数初值为76.3,为11月来最高(路透调查预估为74.8),1月为73.8.

"数据强于预期,符合美国经济持续成长的状况."Eaton Vance投资组合经理人Eric Stein表示.

指标10年期公债 价格跌4/32,收益率报2.010%.该收益率近几日测试约2.03-2.06%的价格支撑水准,但未能突破,可能预示可能进一步走软.

市场下一里程碑将是国会就3月1日自动生效的削减预算的磋商,如果减支生效,可能拖累经济.

但市场人士预计将会像去年财政悬崖一样,在最后一刻得到解决.

下周四,财政部将标售90亿美元30年期通膨保值债券(TIPS),投资人也将密切关注,之前几个月通膨保值债券获得强劲需求.

基于周五水准,该TIPS票息约0.58%,为纪录低点,标售有可能需求疲弱.下周四标售前,美国将公布消费者物价指数.

法国巴黎银行利率策略师Aaron Kohli表示,"标售当天还有CPI数据公布,为标售带来一个新的不确定因素.我认为将令标售更困难."

Kohli称,希望将现持有的债券展期至新债的投资人可能也会选择等待未来几个月更大规模的标售.

市场也会关注周五20国集团(G20)财长在莫斯科的会议,预计将主要讨论汇率问题.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+) 0.266

五年期公债 100-01/32 (-03/32) 0.869

10年期公债 99-29/32 (-04/32) 2.010

30年期公债 98-28/32 (+7-03/32) 3.184(完)

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