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债券 | 2013年 2月 20日 星期三 07:30 BJT

美国债市: 公债价格下跌,但对联邦支出或削减及意大利选举的疑虑限制跌势

**德国数据令人鼓舞**

美国公债价格此前在海外市场下跌,因智库ZEW公布,衡量德国分析师和投资者人气的一项指标升至2010年4月以来最高.该数据提振欧元和欧股,导致德债和美债短暂下跌.

不过价格下跌立即遇到买兴,因为投资者担心美国政府若全面削减支出可能拖累经济复苏.

有关意大利2月24-25日选举可能导致分裂的议会,进而妨碍未来改革努力的担忧,亦支撑美债.

投资者还将密切关注本周将公布的几项数据,包括房屋开工和成屋销售数据,以及1月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI).周三还将公布美国联邦储备理事会(美联储,FED)1月会议记录.

与此同时,美联储稳定购买债券将限制公债收益率(殖利率).

美联储周二买入14.5亿美元将于2036年2月至2043年2月到期的公债.本周联储还将进行三次操作,买入较长期债券.

"美联储仍将是一个大买家.场中仍有一些自然的买家,因为他们需要这部分收益,"Cantor Fitzgerald的美债分析师Justin Lederer称.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 US2YT=RR 99-31/32 (+) 0.270

五年期公债 US5YT=RR 99-31/32 (-03/32) 0.885

10年期公债 US10YT=RR 99-24/32 (-07/32) 2.030

30年期公债 US30YT=RR 98-12/32 (-19/32) 3.211(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王丽鑫; 审校 徐文焰)
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