重发-美国债市: 公债价格下跌,但对美国削减支出及意大利选举的疑虑限制跌势

澳洲金融：银行上调住房贷款利率给放贷热降温，但仍面临风险--惠誉
路透悉尼3月29日 - 惠誉周三表示，澳洲大型银行最近提高住房贷款利率，应有助于针对较脆弱购房者的放贷降温，但银行业者仍面临家庭债务较高及房地产行业过热带来的风险。
(重发以修正表格格式)
* 股市反弹降低债市魅力
* 德国正面数据一度给债市带来卖压
* 对美国支出削减的疑虑限制债券跌势
* 美联储买入较长期限债券
路透纽约2月19日 - 美国政府公债价格周二下滑,因股市上涨降低了公债的魅力,但对联邦支出可能削减以及意大利选举结果的疑虑限制债券跌势.
分析师认为今日跌势影响不大,他们在等候美联储周三公布的1月政策会议记录以及和周四公布的一系列经济数据.
周二全美住宅建筑商协会(NAHB)公布的美国楼市数据有些令人失望,但不足以动摇美股升势.
"不利消息似乎不能拉低股市.大家说'要把钱投入股市,而不是继续投到债市赚取2%的收益,"纽约ISI Group债券策略师Stan Shipley表示.
指标10年期公债价格 下跌7/32,收益率(殖利率)报2.03%,较周五涨2.5个基点,成交量低于平均水准.10年期公债收益率过去三周在20个基点的区间内波动.
30年期公债价格 跌20/32,收益率报3.213%,较上周五涨3.3个基点.
美股收高,盘旋在五年高点附近,标普500指数 涨0.7%.
美国金融市场周一因总统日休市.
浏览全美住宅建筑商协会(NAHB)图表,请点选(link.reuters.com/fyc24t).
**德国数据令人鼓舞**
美国公债价格此前在海外市场下跌,因智库ZEW公布,衡量德国分析师和投资者人气的一项指标升至2010年4月以来最高.该数据提振欧元和欧股,导致德债和美债短暂下跌.
不过价格下跌立即遇到买兴,因为投资者担心美国政府若全面削减支出可能拖累经济复苏.
有关意大利2月24-25日选举可能导致分裂的议会,进而妨碍未来改革努力的担忧,亦支撑美债.
投资者还将密切关注本周将公布的几项数据,包括房屋开工和成屋销售数据,以及1月生产者物价指数(PPI)和消费者物价指数(CPI).周三还将公布美国联邦储备理事会(美联储,FED)1月会议记录.
与此同时,美联储稳定购买债券将限制公债收益率(殖利率).
美联储周二买入14.5亿美元将于2036年2月至2043年2月到期的公债.本周联储还将进行三次操作,买入较长期债券.
"美联储仍将是一个大买家.场中仍有一些自然的买家,因为他们需要这部分收益,"Cantor Fitzgerald的美债分析师Justin Lederer称.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+) 0.270
五年期公债 99-31/32 (-03/32) 0.885
10年期公债 99-24/32 (-07/32) 2.030
30年期公债 98-12/32 (-19/32) 3.211(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李爽/王丽鑫;审校 张荻/徐文焰)
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