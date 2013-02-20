美国债市:美国公债价格在美联储公布会议记录后守住涨幅

中美贸易：美国对中国进口铝箔发起双反调查会致产业两败俱伤--中国商务部
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
* 美联储会议记录显示官员讨论了放缓或暂停购债
* 股市下挫,因有传闻称对冲基金出售资产
路透纽约2月20日 - 美国公债价格周三上涨,尽管之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的1月会议记录显示政策制定者讨论了放缓或停止旨在拉低失业率的购债行动.
美联储会议记录一经公布,债市迅即走软,但之后因股市下挫,重燃对避险公债的一些买盘,公债价格由跌转升.
"基本上会议记录对通胀的基调要比市场原先预期的更强硬,显示出对量化宽松政策的决心渐渐减弱."Credit Agricole Corporate & Investment Bank利率策略部门全球主管David Keeble表示.
美联储第三套量化宽松政策(QE3)提振了公债、抵押贷款支持债券和其他固定收益产品价格.
对美联储可能在今年年底前结束QE3的担忧是美联储发布去年12月会议记录后引起的,这也是指标10年期公债收益率保持在近2%的部分原因.
美联储联邦公开市场委员会(FOMC)1月29-30日会议记录显示,"数位与会委员表示,正在进行的对资产购买行动成效,成本和风险的评估可能促使委员会在认为就业市场前景大幅改善前放慢或停止资产购买行动."
分析师和交易商表示,但对美国联邦政府可能削减支出的持续担忧以及意大利大选结果的不确定性限制了大规模抛售美国公债.
而且,分析师表示,一些投资人相信每当10年期公债收益率接近2.05%,就有吸引力.
美国公债价格今日开低,但随着股市跌幅加剧,公债转升.市场传闻,一出现问题的对冲基金正在出售资产,令股市下挫.
指标10年期公债 价格升4/32,收益率报2.014%,跌1.2个基点.30年期公债 价格升4/32,收益率报3.202%,低于周二尾盘的3.209%.
美联储可能减少刺激措施或令经济成长减弱的担忧令美股跌势扩大.标普500指数 尾盘大跌逾1%.
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.262
五年期公债 100-01/32 (+03/32) 0.867
10年期公债 99-27/32 (+03/32) 2.017
30年期公债 98-14/32 (+02/32) 3.207(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 于春红)
路透北京3月29日 - 针对美国商务部决定对自中国进口的铝箔发起反倾销反补贴调查，中国商务部周三称，不合理地使用贸易救济措施，不仅损害中国铝箔企业出口利益，也会削弱美国下游产业的竞争力，不利于美国国内就业，还会影响广大美国消费者的福利，最终导致中美相关产业两败俱伤。
路透东京3月29日 - 日本央行审议委员佐藤健裕称，为了提高日本偏低的长期通胀预期，必须在放松货币政策的同时，实施劳动力市场改革和其他能提振日本增长潜力的措施。
路透首尔3月29日 - 韩元兑美元 周三盘初持稳，因当地出口商月底美元卖盘，抵消了美元受有关今年美国进行更多升息的预期提振的涨势。 0159 GMT，韩元兑美元 报1,114.0，基本持平于周二收盘时的1,113.0。 美元周三自四个半月低位回升，3月美国消费者信心升至逾16年高位。 NH Futures外汇分析师Park Sung-woo表示，“虽然美国经济数据显示美国经济稳健，但多数市场参与者 似乎认为美元随时会转跌。” 韩国股市也波澜不惊，综合股价指数 持稳在2,164.13点。 接近中午时，外资买超173亿韩元(1,554万美元)韩股，有望连续第三日买超。 运输设备类股指数 跌1.2%，现代汽车 跌逾1%，现代摩比斯 跌近3%。 SK海力士 上涨2.5%，因寄望其季度获利创新高。 下跌和上档个股分别为464家和319家。