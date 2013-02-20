美国债市:美国公债价格在美联储公布会议记录后守住涨幅

* 美联储会议记录显示官员讨论了放缓或暂停购债

* 股市下挫,因有传闻称对冲基金出售资产

路透纽约2月20日 - 美国公债价格周三上涨,尽管之前美国联邦储备理事会(FED,美联储)公布的1月会议记录显示政策制定者讨论了放缓或停止旨在拉低失业率的购债行动.

美联储会议记录一经公布,债市迅即走软,但之后因股市下挫,重燃对避险公债的一些买盘,公债价格由跌转升.

"基本上会议记录对通胀的基调要比市场原先预期的更强硬,显示出对量化宽松政策的决心渐渐减弱."Credit Agricole Corporate & Investment Bank利率策略部门全球主管David Keeble表示.

美联储第三套量化宽松政策(QE3)提振了公债、抵押贷款支持债券和其他固定收益产品价格.

对美联储可能在今年年底前结束QE3的担忧是美联储发布去年12月会议记录后引起的,这也是指标10年期公债收益率保持在近2%的部分原因.

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)1月29-30日会议记录显示,"数位与会委员表示,正在进行的对资产购买行动成效,成本和风险的评估可能促使委员会在认为就业市场前景大幅改善前放慢或停止资产购买行动."

分析师和交易商表示,但对美国联邦政府可能削减支出的持续担忧以及意大利大选结果的不确定性限制了大规模抛售美国公债.

而且,分析师表示,一些投资人相信每当10年期公债收益率接近2.05%,就有吸引力.

美国公债价格今日开低,但随着股市跌幅加剧,公债转升.市场传闻,一出现问题的对冲基金正在出售资产,令股市下挫.

指标10年期公债 价格升4/32,收益率报2.014%,跌1.2个基点.30年期公债 价格升4/32,收益率报3.202%,低于周二尾盘的3.209%.

美联储可能减少刺激措施或令经济成长减弱的担忧令美股跌势扩大.标普500指数 尾盘大跌逾1%.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.262

五年期公债 100-01/32 (+03/32) 0.867

10年期公债 99-27/32 (+03/32) 2.017

30年期公债 98-14/32 (+02/32) 3.207(完)

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