美国债市: 公债价格上涨,因美国和欧元区经济数据令人失望

* 美国和欧元区经济数据令人失望

* 对美联储提前结束购债的担忧减轻,带动对公债的买盘

* 指标10年期公债收益率一度录得两周最大单日跌幅

* 30年期TIPS发售得标利率高于预期

路透纽约2月21日 - 美国公债价格周四上涨,因投资人再度担心欧洲经济复苏,且美国国内就业和制造业表现迟滞,刺激投资人买入避险公债.

指标10年期公债收益率一度录得约两周最大单日跌幅,因交易商再度研读美国联邦储备理事会(FED,美联储)周三发布的1月29-30日货币政策会议记录.他们认为美联储将可能在年底前维持购债,而不是像原先担心的那样提前结束.

上周,对美联储可能在年底前放缓或停止第三套量化宽松政策的押注,令人鼓舞的美国经济数据以及投资人认为欧债危机出现改善,带动美国公债收益率升至10个月高位.

Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示,今日公布的一些经济数据令人失望,提醒我们经济还未摆脱困境.

欧元区公布的调查显示本月欧元区企业状况意外恶化,打压了对欧元区经济可能很快走出衰退的希望,公债价格起初就走强.

在美国公布上周初请失业金人数增幅大于预期,且费城联储公布的制造业指数降至八个月最低后,公债涨势加速.

而且,市场对政府可能大幅削减支出的担忧日甚,也刺激了一些对公债的避险买盘.

美国总统奥巴马和国会议员尚未达成协议,避免3月1日将自动生效的大规模减支.分析师表示,规模达850亿美元的减支可能拖累经济,导致失业增加.

指标10年期公债 价格升8/32,收益率报1.983%,较周三跌2.7个基点,但仍在过去三周保持的1.93%-2.06%区间内.

30年期公债 价格升18/32,收益率报3.170%,较周三尾盘跌3.1个基点,稍早其价格一度升一大点.

**再度研读美联储会议记录**

美国公债价格连续第二日攀升,周三美联储发布会议记录显示政策制定者讨论了放缓或停止旨在拉低失业率的购债后,公债价格一度走软.

对这一提振股市和房价的刺激措施可能撤走的担忧令投资人抛售美股,转投美国公债和其他避险资产.本周美股一度创下五年高位.

"这对风险资产不利,导致从股市和风险资产市场撤往美国公债的交易."Prudential的Tipp表示.

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德和达拉斯联储银行总裁费希尔周四暗示支持减少美联储购债,但旧金山联储总裁威廉姆斯则赞成将购债进行到今年下半年.

尽管他们的言论尚未平息对美联储退出异常宽松货币政策路径的臆测,但减轻了对政策制定者快将对结束第三套量化宽松政策作出决定的不安.

周四,美联储买入34.46亿美元2018年11月至2020年2月到期的公债,这是第三套量化宽松政策的一部分.

供应方面,财政部发售的90亿美元30年期通膨保值债券(TIPS)需求平平,此前美国政府公布1月消费者物价指数(CPI)持平,分析师原本预估为增加0.1%.

标售的投标倍数仅为2.47,为三次30年期TIPS标售中最低.得标利率为0.639%,较交易商原本预计的高2个基点.

下周将有更多公债供应进场,财政部将发售共计990亿美元的两年期、五年期和七年期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (+ 1/32) 0.254

五年期公债 100-6/32 (+ 3/32) 0.839

10年期公债 100-6/32 (+ 9/32) 1.981

30年期公债 99-5/32 (+20/32) 3.169(完)

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