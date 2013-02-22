美国债市: 公债价格上涨,下周美联储主席贝南克将发表证词演说

* 美联储主席贝南克料将声明支持持续购买公债

* 多家银行将偿还ECB贷款的消息抵消了德国Ifo企业景气判断指数的上升

* 美国指标公债收益率陷于13个基点的窄幅区间

路透纽约2月22日 - 美国公债价格周五微幅上涨,今日美国没公布什么重要经济指标,投资者为美联储主席贝南克下周的证词演说作准备.人们将从贝南克的证词中搜寻美联储将何时放缓或停止购债的线索.

周三公布美国联邦公开市场委员会(FOMC)1月29-30日的会议记录后,投资者一致认为贝南克可能将令市场和美国议员确信,至少截至今年底美联储将致力于实施第三轮量化宽松政策,以降低失业率.

贝南克周二和周三将分别在参议院金融委员会和众议院金融服务委员会发表证词演说.

"贝南克可能将告诉我们,截至今年底美联储将维持宽松政策,"SunTrust Private Wealth Management固定收益策略师Andrew Richman称.

贝南克如果发表这样的观点,可能将抚平最新FOMC会议记录及一些主要决策者指称美联储或将在年底前减少购债言论而引发的焦虑情绪.

周五波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦和美联储理事鲍威尔为美联储购债行动进行了辩护.

投资者和分析师称,美联储的持续刺激措施可能将支持今年股市、商品市场的强劲涨势,并使指标公债收益率处于窄幅交投区间.

10年期美债 收益率自1月25日以来一直陷于14个基点的区间,很少收于2%的上下5个基点.

周五10年期公债价格涨2/32报100-10/32,收益率报1.964%,较周四尾盘下跌1个基点.10年期公债收益率本周势将收低4个基点.

30年期公债 价格涨7/32,收益率报3.15%,较周四尾盘跌1.2个基点.本周料将跌近3个基点.

由于投资人恢复对股市的买盘,债市涨势受限.

**有利于债市的因素**

今日公债价格开低,交易商指因德国Ifo企业景气判断指数高于预期,且抵消了对欧元区经济前景的一些悲观情绪,故公债遭受少量抛压.

稍后跌势缓和,因有消息称,欧洲一些银行将偿还一年前从欧洲央行借来的危机贷款,但数量不到预期的一半,这暗示欧元区金融体系仍依赖于欧洲央行的低息贷款.

公债价格亦因美国政府3月1日起自动减支的经济影响的忧虑而获得支撑.

几乎没有分析师预计在最终截止日前民主党和共和党就将避免自动减支达成一致.

在周日和下周一意大利大选前,投资者亦不愿抛售公债等低风险资产.意大利正在深度经济衰退中挣扎.

交易商和分析师称,欧美面临的风险可能将引发对下周政府标售公债的需求.下周总计标售990亿美元公债.

美国财政部周一将标售350亿美元两年期公债,周二和周三将分别标售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (+) 0.254

五年期公债 100-07/32 (+01/32) 0.830

10年期公债 100-10/32 (+03/32) 1.965

30年期公债 99-14/32 (+06/32) 3.155(完)

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