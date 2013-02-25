美国债市: 公债收益率下滑至一个月低位,因意大利选举结果存在不确定性

* 公债价格上升,因意大利中右翼政党在参议院取得领先

* 贝南克证词陈述料将暗示支持购债

* 财政部将标售350亿美元五年期公债

* 美联储买入33.1亿美元2020-2023年到期美债

路透纽约2月25日 - 美国公债价格周一上涨,指标公债收益率下滑至一个月低位,因意大利是否可组建稳定政府存在不确定性,令投资人青睐避险美债.

意大利选举结果的初步消息出现矛盾,令市场忧虑意大利议会可能陷入僵局使新一届政府运作瘫痪,且重燃欧元区信贷危机.

意大利议会选举投票的最初报告显示贝尔萨尼(Pier Luigi Bersani)领导的中左翼党派联盟的支持率领先前意大利总理贝鲁斯柯尼领导的中右翼党派,这降低市场对美债的需求,令美债价格下跌,收益率上升.

但当民调显示贝鲁斯柯尼的政党支持率不断上升,市场对避险美债及德债的需求增加.美国公债价格上升,收益率跌至一个月低位.

"意大利选举消息推动今日美国公债市场的走势,"Eaton Vance Investment Managers副总裁及投资组合经理Eric Stein说.

指标10年期公债 收益率录得11月初来最大单日跌幅,价格上涨29/32,收益率从周五尾盘的1.96%下跌至1.86%,为1月25日来最低.

30年期公债 价格大涨1-26/32,收益率较周五水平下跌9.3个基点至3.06%,录得6月1日来最大单日跌幅.

"推动市场的主要因素是意大利选举消息,风险偏好在早盘中段被很快扭转,"Cantor Fitzgerald Treasury策略师Justin Lederer称,他补充说,"股市回吐部份或全部升幅,避险资产吸引买需."

周一有三家电视报导,意大利中左翼党派联盟在众议院选举中以微弱优势领先贝鲁斯柯尼领导的中右翼联盟.但新一届政府必须在参议院取得大多数议席.而报导显示中右翼党派在参议院中领先,但没有党派联盟取得足够议席,可在参议院占上风.

一些美联储委员对是否继续购债计划愈发谨慎.

他们的讲话令市场对美联储可能在年底前结束购债的臆测升温.

Stein等市场人士表示,贝南克的证词讲话可能在这一方面安抚债市投资人.

"我预计贝南克在明日的讲话中对通胀会非常温和,并且不会像近期他的部分同事一样,显露对量化宽松政策负面影响的担忧."Stein称.

投资人也在关注周五将自动生效的850亿美元全面减支,除非国会达成协议避免其生效,随着截止日期的临近,美国公债的需求可能获得提振.

美国总统奥巴马等人都已警告减支措施将危及美国步履蹒跚的经济复苏.

2月月底临近也令市场对"相对较大的月底买需"期望值增加,Stone & McCarthy市场分析师John Canavan表示,"这扶助带动美国公债升穿一些关键技术水准,压低收益率."

Canavan称,至上周末,美国公债在一个月内一直陷于窄幅区间内,30年期公债收益率困于3.13-3.25%,10年期公债收益率在1.93-2.06%之间交投.

"上周三测试区间高端后,在周四和周五下探了区间低点,并在今日突破."他表示.

周一,美国财政部发售了350亿美元两年期公债,为本周990亿美元供应的第一批.周二和周三还将分别发售350亿美元五年期公债和290亿美元七年期公债.

Canavan表示,五年期公债需求可能不及较长期公债.

周一,美联储根据购债计划,买入33.1亿美元2020-2023年到期公债.

-----------------------2100GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (+) 0.250

五年期公债 100-18/32 (+11/32) 0.760

10年期公债 101-08/32 (+29/32) 1.862

30年期公债 101-13/32(+1-29/32) 3.053(完)

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