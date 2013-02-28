美国债市: 公债价格上涨,市场关注明日将自动生效的大规模减支

* 公债价格上涨,市场关注3月1日将自动生效的大规模减支

* 月底延长存续期买盘扶助公债

* 美联储将在3月买入450亿美元公债

路透纽约2月28日 - 美国公债价格周四小涨,走势震荡,在可能殃及美国经济成长的自动减支即将生效前,获避险买盘提振.

基金经理人调整投资组合存续期以满足基准的月底买盘也扶助债市.

全面自动减支将在周五生效.许多分析师预计这可能令美国经济成长降低约0.5个百分点.

"经济风险偏于下档,部分受自动减支可能带来的进一步财政拖累影响."巴克莱资本全球通胀相关研究部门主管Michael Pond表示.

国际货币基金组织(IMF)周四表示,如果美国全面实施自动减支,IMF可能下调今年美国经济成长预估0.5个百分点,目前IMF预计今年美国经济成长2%.

"即便美国出台替代方案,可能也不是没有减支,而可能是不同的减法.这仍意味着经济成长强度将比不上没有减支的情况."Pond补充道.

周四公布的经济数据显示,美国第四季经济成长0.1%,不及市场原本预期的成长0.5%,债市对此无甚反应.

另一数据显示,上周初请失业金人数降至34.4万,低于分析师预估的36万.

美国公债在周一大涨后,大致困于窄幅区间内.周一意大利大选结果造成的僵局令投资人再度担心欧元区管理债务问题的能力,带动美债上扬.

指标10年期公债 收益率报约1.90%,2月14日曾高见2.06%,自1月底,该收益率就在约1.90-2.06%区间内交投,周一一度跌至1.84%.

周四尾盘,10年期公债价格升3/32.

"本周初意大利大选结果提醒我们仍在波动的环境中,这引发了一些获利回吐."Franklin Templeton固定收益政策委员会高级副总裁兼联席主席Mike Materasso表示.

美国联邦储备理事会(FED,美联储)主席贝南克本周为联储购债计划强力辩护的讲话对公债也有支撑.

美联储周四表示,将在3月买入450亿美元美国公债,这是其购债计划的一部分.周五将购买7.5-10亿美元2023年8月15日至2031年2月15日到期的公债.

周四,美联储买入了14.5亿美元2036年2月15日至2042年8月15日到期的公债.

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-01/32 (+) 0.242

五年期公债 99-29/32 (+02/32) 0.769

10年期公债 101 (+03/32) 1.889

30年期公债 100-19/32 (+02/32) 3.094(完)

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