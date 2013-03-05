美国债市：公债价格回落，中国和美国成长希望推动道指触及历史高位

《全球主要国家债券发行预告》--3月29日-4月5日
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/29 美国 发售两年期浮息债券 3/29 美国 发售七年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5
* 道指触及纪录高位
* 中国预算支持消费者带动的成长
* 美国2月服务业成长速度为一年来最快
路透纽约3月5日 - 美国公债价格周二回落，因美国股市触及历史高位。中国政府增加支出和强劲的美国服务业数据点燃市场风险意愿，投资者撤离避险资产。
中国即将卸任的总理温家宝周二宣布创纪录的2013年政府支出计划，以保持经济的成长势头，投资者备受鼓舞，他们认为，中国经济的成长将有助于抵消其他国家复苏迟缓的影响。
消息扶助推动道指升穿2007年的创纪录水准，触及历史高位。
今日公布的数据显示，2月美国服务业增速为一年来最快，也使股市受到支撑，令债市受创。
尽管公债收益率上扬，但仍处于近期区间内，因投资者对美国和其他国家宽松货币政策的预期没有改变。
市场预期美国联邦储备理事会(FED/美联储)今年全年将继续每月购买850亿美元抵押贷款支持证券(MBS)和公债的行动，以压低失业率。这为公债提供部分支撑。美国1月失业率为7.9％。
“在就业人数大幅增长，失业率降至6.5%左右前，公债的走势将较为平稳，”Wilmington Broad Market Bond Fund的联席资产组合经理Wilmer Stith称。
指标10年期公债 价格回落5/32，收益率报1.90%，略高于周一尾盘的1.88%。30年期公债 价格走低12/32，收益率从周一的3.09%攀升至3.11%。
“股市接近公允价值，但相对于非常昂贵的债市和现金仍非常便宜，”摩根大通资产管理公司的董事总经理和首席市场策略师David Kelly表示。
“各国央行(的政策)使固定收益投资者不可能获得丰厚回报，这意味着投资者不得不加码股票，他们正在向这个方向调整，”他补充说。
不过，部分分析师表示，需要出现更大的推动才会使公债突破目前的区间。
“实际上，债市并没有出现重大的涨跌，”Cantor的公债策略师Justin Lederer表示，“的确需要重大的消息”才能使公债价格进入一个新的区间。
在欧洲央行周四政策会议以及美国周五公布月度就业报告前，投资者可能也对大举建仓迟疑不决。
市场预计，周五的非农就业数据将直指美国就业市场持续改善，接受路透调查的分析师预期，2月就业岗位增加16万个。
-----------------------2038GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-01/32 (-) 0.242
五年期公债 99-28/32 (-03/32) 0.776
10年期公债 100-30/32 (-06/32) 1.898
30年期公债 100-11/32 (-13/32) 3.108(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
美债每日展望 欧元区公债市场
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日本公债市场 中国债市
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
(编译 母红; 审校 张涛)
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/29 美国 发售两年期浮息债券 3/29 美国 发售七年期公债 3/29 意大利 标售国库券 3/30 意大利 标售中长期债券 3/30 日本 标售两年期公债 4/4 英国 标售票息1-1/4%、2027年到期的公 债 4/4 日本 标售10年期公债 4/4 日本 标售三个月期贴现国库券 4/5
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