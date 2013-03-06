美国债市：公债价格下跌，因民间就业数据好于预期且下周供应新债

* 美国2月民间部门就业人数增加19.8万人

* 美国10年期公债收益率升至逾一周来最高水准

* 美国将于周五公布非农就业数据

路透纽约3月6日 - 美国公债价格周三连续第三个交易日下跌，美国就业数据好于预期损及美国公债的避险魅力，而且投资者在为下周新债供应作准备。

但公债价格跌势受到抑制，因市场预计美联储截至今年底将持续购买公债以提振经济，同时制造业新订单下降凸显美国经济复苏依旧温和。

公债价格近期下跌，因在股市等高风险资产中寻求收益的投资者周二将美股道琼工业指数 推升至纪录高位。该指数周三再度上涨，升逾前一交易日的纪录高点。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，2月ADP民间部门就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。

这一数据提升了政府周五将公布的2月非农就业数据相当强劲的预期。周五的数据尤其重要，因为美联储决策者希望美国失业率从目前的7.9%下降，更接近6.5%。

“自从美联储将利率指引及货币宽松政策与就业数据挂钩以来，就业数据一直是市场关注的焦点，”ING Investment Management债市交易商Jake Lowery称，“今天公布的ADP就业数据意外良好，这帮助带动公债收益率上涨。”

Lowery表示，对下周美国公债供应的预期对公债价格也有拖累。下周美国财政部将标售三年期、10年期和30年期公债。

“看来由于公债近期在颇为狭窄的区间内交投，越来越多的市场人士关注每月为数不多的供应机会，一些投资人在就业数据公布前为供应作准备。”他表示。

指标10年期公债 跌12/32，收益率报1.94%，为逾一周最高，周二尾盘报1.90%，30年期长债 跌27/32，收益率报3.15%，周二尾盘报3.11%。

周三除了公布了民间就业数据外，美国还公布1月工厂订单减少，因运输设备需求减弱，但制造业潜在的力道仍完整。

Pierpont Securities首席分析师Stephen Stanley表示，美联储主席贝南克和副主席叶伦近期有关购买资产的言论令时间表推后。

Stanley称，预计美联储的量化宽松政策将在明年年初结束。

美联储的刺激措施扶助刺激近期股市升势，市场普遍预计今年全年美联储都将实施每月购买850亿美元抵押贷款支持债券和公债的计划。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100 (- 1/32) 0.250

五年期公债 99-24/32 (- 5/32) 0.805

10年期公债 100-18/32 (-12/32) 1.938

30年期公债 99-17/32 (-27/32) 3.150(完)

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