美国债市：公债价格下滑，因就业数据激发对经济的乐观情绪

* 美国周度初请失业金人数意外减少

* 预计2月美国非农就业岗位增加16万

* 下周财政部将标售三年期、10年期和30年期公债

路透纽约3月7日 - 美国公债价格周四连续第四个交易日下跌，因上周美国初请失业金人数意外减少，是就业市场增强的又一迹象，市场对全球最大经济体－美国经济成长动能增加的希望升温。

昨日民间就业服务机构ADP Employer Services发布的报告显示，2月ADP民间部门就业人数增加19.8万人，进一步证明劳动力市场好转。 这令投资人对周五将公布的2月非农就业报告的期望值上升。

“ADP数据太强劲，投资人开始嘀咕非农就业数据也会更强，特别是在初请失业金数据公布后，”Calvert Investments固定收益策略师Steve Van Order表示，“投资人正尽量为明日就业市场报告可能意外强劲作准备。”

指标10年期公债 跌15/32，收益率报1.991%，高于周三尾盘的1.936%。该收益率一度触及1.997%的2月25日来最高水准。

美国劳工部周四公布，美国一周初请失业金人数为34.0万人(预估为35.5万人)。

初请失业金人数意外减少周四提振股市，美股道琼工业指数连续第三日创新高。

“这不是经济成长放缓的迹象，”三菱东京日联银行首席金融分析师Chris Rupkey表示，“这也不是在衰退结束后四年还需要美联储政策提振的经济。”

周五美国将发布市场密切关注的月度就业市场报告，路透访查的分析师预估中值为2月非农就业岗位增加16万，1月为15.7万。失业率预计保持在7.9%。

周五的就业报告至关重要，因美联储表示只要失业率不跌至6.5%，通胀不超过2.5%，就将保持利率在近零水准。

下周二至周四，美国财政部将分别标售320亿美元三年期公债、210亿美元10年期和130亿美元30年期公债。这也增加了公债价格的负面基调，因投资人在标售前会试图压低价格。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-32/32 (-) 0.254

五年期公债 99-16/32 (- 7/32) 0.851

10年期公债 100-02/32 (-16/32) 1.993

30年期公债 98-18/32 (-29/32) 3.200(完)

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