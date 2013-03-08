美国债市：公债价格受2月就业增长打压走低，收益率攀升

* 10年期公债收益率触及4月以来最高

* 2月非农就业岗位增加23.6万个

* 失业率降至四年低位

路透纽约3月8日 - 美国公债价格周五走低，收益率攀升至11个月高位，因数据显示2月美国就业增长幅度超过预期，失业率降至四年低位。

美国劳工部周五公布，2月非农就业岗位增加23.6万个，预估为增加16.0万个。失业率为7.7%，预估为7.9%，1月修正后仍为7.9%。

“今日的报告中有多个利好消息，”Stone & McCarthy Research Associates的经济分析师Terry Sheehan说，“主要趋势均向正确的方向发展。”

10年期公债价格 回落17/32，收益率报2.06%，高于周四尾盘的1.9965%，且为4月以来最高。

“从技术面看，如果10年期公债收益率收在1月触及的高位2.06%之上，将对债市利空，可能推动收益率进一步攀升，”Navigate Advisors的董事总经理Tom DiGaloma表示，“短期来看，我们预计目标位在2.13-2.15%”。

今日尾盘，30年期公债价格 跌30/32，收益率从周四尾盘的3.2016%上扬至3.257%。

随着投资者更深入地研读就业报告，收益率收从早盘触及的日高回落。

劳动参与率持续下降是报告中的一个不利因素。

“这使三个月就业人数的平均增幅为19.1万，略低于1月报告中的20万，使我们仅基于2月数据得出的对就业市场的乐观情绪有所降温，”巴克莱的Michael Gapen表示。

2月份，美国失业率降至7.7%，但如果不考虑劳动参与率下降这一因素，实际应为约11.3%，UniCredit的经济学家Harm Bandholz在一份研究报告中称。

Bandholz指出，劳动参与率下降多半是受人口统计的影响，另外一个原因是大衰退对美国就业市场造成的直接损害。

尽管失业率从7.9%降至7.7%，但仍远高于美国联邦储备理事会(FED/美联储)希望看到的6.5%，这意味着美联储短期内不会升息。

分析师指出，美联储关注数据连续数月持续稳定的改善。

“这不会导致对经济的看法发生改变，尤其是美联储的看法，”野村证券的高级美国经济学家Ellen Zentner表示，“过去两个月的均值仅略高于12个月移动均值，但不足以改变对经济的看法。”

这可能意味着美联储将继续执行资产购买计划。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (-01/32) 0.262

五年期公债 99-00/32 (-06/32) 0.900

10年期公债 99-15/32 (-17/32) 2.061