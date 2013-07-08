美国债市：公债上扬，强于预期的就业报告引发大跌后出现低吸买盘

* 指标10年期公债收益率升至近两年高位后，买家进场

* 美国本周将发售660亿美元较长期公债

* 日本投资人在6月抛售了创纪录规模的海外债券

* 美联储买入14.6亿美元长债

路透纽约7月8日 - 美国公债价格周一上扬，因在上周美国公布就业报告后，公债收益率升至近两年高位，低吸买家认识到收益率的价值。

上周五，在美国公布的月度就业报告强于预期，巩固了对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在不久后放缓大规模购债计划的臆测升温后，公债收益率触及数年高位。

但在上周五回落后，市场人士再度思考，并看到了市场价值。

“非农就业报告带动公债收益率上升和美元走强，因市场人士的观点转为美联储何时可能缩减购债，但这可能是由于对就业报告的误读，该报告并没有显示就业市场状况明显改善，”Wells Fargo Funds Management首席投资组合策略师Brian Jacobsen表示。

“就业报告中没有强劲的迹象，更别说明显或可持续的改善了，”Jacobsen表示，“都是非常表面的，”他指出，尽管休旅行业就业增加，但制造业就业岗位减少，更多人因经济原因而兼职。

Jacobsen对美联储会急于缩减购债的观点持怀疑态度。

周五市场遭抛售被部分投资人认为是周一买入的良机，公债价格被推高，收益率回软。

在10年期公债收益率升至2011年8月来最高的2.755%后，买家进场，将指标10年期公债价格推升27/32，收益率大跌逾10个基点，报2.646%。

“美国公债市场流动性仍非常高，且能避险，长债收益率远高于通胀率而显现价值，所以我们对周一市场反弹并不特别意外。”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示。

他表示，反弹是更实质性的，而不是一日的走势。

“上市交易基金(ETFs)和共同基金等零售投资工具出现大规模资金流出，”他表示。

Investment Company Institute 上周表示，美国共同基金投资人在截至6月26日该周从债市基金中撤走了281亿美元，为2007年1月该机构开始追踪每周资金流动数据以来最大规模的资金周度外流。

市政债、投资级别公司债以及高收益债券的新债发售“急速放缓，所以投资人寻求再度配置现金，技术环境将改善，未来不会出现买卖如此严重失衡的情况，”Heckman称。

因此，公债收益率的上升压力“在未来几个月将开始有所放缓，”他称。

在上周五美国公布6月非农就业岗位增加19.5万，高于市场预估后，路透对一级市场交易商的调查显示，预计美联储将在9月缩减每月850亿美元的购债。

本周美国财政部将准备发售660亿美元附息公债，周二，财政部将标售320亿美元三年期公债，周三和周四还将发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期长债。

周一，10年期公债收益率回吐上周五的近半数升幅，上周五的升幅为近两年最大。

30年期公债 升逾一大点，收益率报3.637%，上周五尾盘报3.722%，根据路透数据，为2011年8月来最高。

抵押贷款支持债券也从上周五的大跌中反弹。由房利美担保的抵押贷款支持的票息为3.5%的30年期MBS 升29/32，收益率报3.49%，较上周五收盘跌26个基点。

今日稍早，日本财务省公布的数据显示，上月日本投资人削减所持海外债券，抛售证券总值为创纪录的2.958万亿日圆(290亿美元)

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-1/32 (+ 2/32) 0.363

五年期公债 99-12/32 (+17/32) 1.504

10年期公债 92-10/32 (+28/32) 2.641

30年期公债 86-5/32 (+1-8/32) 3.639(完)

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