美国债市：美国公债收盘基本持平，投资者在价格回落后支撑市场

* 分析师预计，在当前收益率水平有支撑

* 美国抵押贷款申请宗数上周骤降

* 美联储主席伯南克周三将发表讲话

* 美国财政部周三标售210亿美元10年期公债

路透纽约7月9日 - 美国公债价格周二守住了前一日的多数涨幅，暗示投资者在价格回落，收益率攀升后支撑市场。由于市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)将缩减购债规模的前景做出强烈反应，导致公债价格走低。

自美联储主席贝南克5月谈及将最终缩减购债规模后，公债价格走低，指标10年期公债收益率攀升约1个百分点。

7月5日公布的美国6月就业数据强于预期，导致公债价格再度走低。但本周一，至少有部分投资者在公债价格回落，收益率攀升后看到了公债的价值，纷纷买入公债，从而推升价格，拉低收益率。

周二公债守住了昨日的多数涨幅，使此轮反弹的可信度增强。美国10年期公债 价格基本持平，收益率保持在2.63%。

今日进行的320亿美元三年期公债标售获良好需求，支持了目前公债对投资者更具吸引力的观点。

今日标售的投标倍数为3.35，高于过去四次三年期公债标售的投标倍数均值3.27。

CRT Capital Group的债市策略师Ian Lyngen称，在1700 GMT标售投标的最后期限前，公债出现了“小幅的价格折让”，“且较之其他年期的公债，三年期公债表现较弱。”

美国财政部周三和周四还将发售210亿美元10年期公债和130亿美元30年期长债。

周三，市场还将关注美联储发布6月18-19日货币政策会议记录，但投资人更为期待的是2010GMT，美联储主席贝南克的讲话。

将聆听贝南克的最新观点扶助周二市场趋稳，美国保德信金融集团市场策略师Quincy Krosby表示。

“市场预期是他将尽力压制对缩减购债的担忧，并平息市场对缩减购债将是激进的忧虑。”她表示。

贝南克在美国国家经济研究局的会议上发表演说，主题为“美国中央银行的一世纪：经验、教训和前景。”，届时预计将有观众提问。

Krosby指出，尽管贝南克措辞谨慎有序，但他在5月的讲话仍令市场措手不及，因此其对缩减购债的暗示迫使市场出脱仓位，带动公债收益率大涨。

利率上升可能殃及经济，这会令公债收益率趋稳，甚至带动对避险公债的足够需求，令收益率下滑，Krosby称。

“地产股已经受创，且抵押贷款申请上周也减少。”她表示，“市场聚焦于此是因为楼市复苏对整体经济复苏至关重要。”

美国抵押贷款银行协会(MBA)周二表示，上周经季节调整抵押贷款申请宗数减少11.7%。

对美国公债的一个潜在风险是散户在看了季度报告后可能进一步抛售，Krosby称。

“如果他们真的抛售了，会令已经走势脆弱的资产进一步波动。”她表示。

指标10年期公债收益率周一攀升至2.755%，为2011年8月来首见，之后买家进场。

J.P. Morgan Securities周二发布的调查显示，投资人连续第二周整体增持较长期美国公债，但投机商暗示预期收益率将恢复升势。

美联储周二买入31.5亿美元2020年8月至2023年2月到期的美国公债。

-----------------------2100 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-0/32 ( unch ) 0.371

五年期公债 99-14/32 (+ 1/32) 1.493

10年期公债 92-12/32 (- 1/32) 2.635

30年期公债 86-1/32 (-10/32) 3.647(完)

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