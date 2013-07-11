美国债市：公债价格上涨，此前贝南克称在可预见的未来仍需要宽松货币政策

* 贝南克的讲话压制了对美联储收紧政策的预期

* 利率期货走势显示对明年升息的预期降温

* 美国上周初请失业金人数意外增加

路透纽约7月11日 - 美国公债价格周四上涨，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克表示，在可预见的未来仍需要高度宽松的货币政策。

贝南克周三在美国国家经济研究局(NBER)会议上的讲话令金融市场放心，美联储会在一段长时间内保持近零利率，即便联储将缩减旨在刺激经济的购债规模。

交易商表示，贝南克的讲话至少是间接的扶助了今日财政部130亿美元30年期公债的标售，令在中短期货币政策前景不确定的情况下，投资人接手如此长存续期的公债的紧张程度降低。

“如果30年期公债标售是在一天前进行的，压力可能会更大。”John Hancock Asset Management高级固定收益交易员Michael Lorizio表示。

30年期公债标售是本周美国财政部660亿美元三次附息公债标售的最后一次。

标售结束也是美国公债市场基调转强的一个因素。随着标售完成，投资人“松了口气”，Lorizio称。

贝南克称，低通胀和财政政策收紧是目前仍需要高度宽松货币政策的理由。他的讲话也支撑了风险资产。交易商表示，股市因贝南克的讲话而上涨可能限制了避险美债的升势。美股三大股指升幅都超过1%。

交易商表示，一些市场人士可能也对美联储购买通膨保值债券(TIPS)没有原先希望的那么积极而感到失望。

纽约联储买入13.8亿美元2017年7月15日至2043年2月15日到期的TIPS，规模仅略高于投标的四分之一。

另外，美国财政部宣布将在下周四发售150亿美元10年期TIPS。

短期利率期货走势暗示交易商降低了对美联储明年升息的预期。

美国上周初请失业金人数意外增加也是带动今日美国公债上涨的一个因素。

“初请失业金人数增加1.6万至36万人，远离两个月前32.7万的年内低点。”Bank of Tokyo/Mitsubishi UFJ董事总经理兼首席金融分析师Chris Rupkey表示。

自美联储首次暗示可能缩减刺激措施后，金融市场一直受扰，公债收益率上涨。周一，指标10年期公债收益率触及近两年高位。

最近，贝南克和其他美联储官员都寻求安抚市场人士的担忧，公债收益率也从近期高位回落。

“未来一两个月，公债收益率将呈区间波动，”Natixis Global Asset Management首席投资策略师David Lafferty表示。

指标10年期公债 升8/32，收益率报2.58%，周三尾盘报2.61%，今日成交高于均值。

30年期公债 升2/32，收益率由3.642%降至3.638%。

抵押贷款支持债券在贝南克的讲话后也上涨。由房利美担保的抵押贷款支持的票息为3.5%的30年期MBS 升15/32，收益率报3.356%。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.335

五年期公债 99-29/32 (+08/32) 1.395

10年期公债 92-27/32 ( N/A ) 2.578

30年期公债 86-10/32 (+06/32) 3.630(完)

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