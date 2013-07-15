美国债市：公债价格上扬，因零售销售数据令人失望

路透基点：招银金融租赁首涉足境外联贷，筹3.5亿美元贷款--TRLPC
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
* 零售销售增长疲弱，重燃对美国公债的买兴
* 料需要更多疲弱的数据才能使美联储改变缩减购债规模的计划
* 美联储主席贝南克周三将在国会进行半年一次的作证
* 美联储购债9.16亿美元2023-2031年到期的公债
路透纽约7月15日 - 美国公债价格周一上扬，因零售销售增长不及预期，引发市场预期第二季经济成长令人失望，并促使投资者押注美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能坚持现行的购债刺激计划。
美国政府周一公布，6月零售销售增长0.4%，为接受路透调查的分析师预期增幅的一半。这使华尔街预计，二季度经济增幅可能仅为1%。
消费者领域成长放缓的迹象可能使美联储推迟开始缩减每月850亿美元购债规模的时间。
“零售销售数据不太好。人们下修了GDP成长预估。这加大了美联储缩减购债规模的难度，”Cantor Fitzgerald的交易部主管Brian Edmonds表示。
自美联储主席贝南克6月暗示，如果经济继续积聚动能，联储可能在今年开始缩减购债规模后，公债收益率一周前跳升至近两年高位。
今年春季，就业增长强于预期加大了美联储缩减购债规模的可能性，不过，多数联储委员重申，将在结束第三轮量化宽松(QE3)政策后，继续保持低利率一段时间。
“当联储表示将根据经济数据决定未来政策走向时，每一个数据的公布都会在市场引起不小反响，”加拿大丰业银行驻纽约的公债交易部主管Charles Comiskey表示。
贝南克将在周三进行的半年一次国会作证中，阐述联储对经济的看法和政策路径。
贝南克证词陈述将在周三1230 GMT发布。
因预期贝南克的证词中可能会出现一些意外，很多交易员和投资者都选择离场观望。
根据全球最大的美国公债交易商经纪商ICAP提供的数据，1800GMT，现货市场成交量总计为1,560亿美元，相当于20日均值的一半。
10年期美国公债价格 尾盘上扬8/32，收益率较上周五尾盘跌3个基点，报2.562%。公债收益率已从6月17日贝南克讲话前的约2.2%反弹，7月8日触及2.76%的两年高位。
**数据恶化**
经济状况转弱可能使美联储缩减购债规模的几率降低，不过，数据可能需要严重恶化才会影响美联储的政策考量。
尽管包括高盛和摩根大通在内的华尔街公司预计第二季美国经济仅小幅增长，但这可能不足以阻止美联储在年底停止实施QE3。
“可能并不需要经济大幅增长才会促使美联储开始缩减购债规模，只需要经济不严重恶化即可，”RBC Capital Markets的美国利率策略部主管Michael Cloherty表示。
美联储认为其持有公债的规模压低了公债收益率，从而提振经济，预计美联储在一段时间内不会出售所持公债。
“我们认为购债计划将持续至明年第二季，因此，美联储的资产负债表规模将会进一步扩大，”Cloherty表示。
作为QE购债计划的一部分，美联储今日购买了9.16亿美元2023-2031年到期的公债。
-----------------------1906 GMT-------------------------
价格 变动 收益率%
两年期公债 100-02/32 (+01/32) 0.339
五年期公债 99-30/32 (+05/32) 1.391
10年期公债 93-02/32 (+11/32) 2.552
30年期公债 86-22/32 (+15/32) 3.608(完)
路透香港4月13日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，三家银行已为招银金融租赁有限公司启动一项3.5亿美元首次境外三年期贷款。招银金融租赁为境内美元市场的借款“常客”。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 1,900亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/4/14 28 2.75% 200 2017/4/17 28 2.75% 200
路透东京4月13日 - 日本指标10年期公债收益率周四跌至去年11月以来的最低点，接近零水平，因美债收益率下滑且30年期日债标售接获旺盛买需。 指标10年期公债收益率 下跌1个基点至0.005%；午后交易中，10年期公债期货 涨0.19点至151.09。 指标美债收益率周三触及五个月低点，因美国总统特朗普在美国交易时段尾盘发布的媒体采访中称，乐见利率维持在低位。亚洲时段，指标美债收益率 继续下滑，最新交投在2.228%，低于美国收盘的2.296%。 周四，日本财务省标售了8,000亿日圆(73.5亿美元)、票息0.8%的30年期日债，其中有98.5832%以最低价格100.05得标。 本次标售的投标倍数为3.08，低于前次标售的3.14，但需求仍属强劲。平均得标价格与最低得标价格差距(tail)缩窄到0.07，上月标售时为0.19，表明对该券种的需求增强。 标售结果提振超长期日债。30年期日债收益率 下滑3.5个