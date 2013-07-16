美国债市：公债价格在美联储主席贝南克国会作证前上涨

* 交易商在贝南克讲话前微调仓位

* 美国公布强于预期的CPI数据后，TIPS表现不错

* 堪萨斯联储总裁乔治希望马上缩减QE3

* 美联储买入14.6亿美元2036-2043年到期公债

路透纽约7月16日 - 美国公债价格周二小涨，明后两日美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席贝南克将在国会作证，可能为是否今年稍晚美联储会缩减购债提供线索。

分析师表示，债市买盘温和，成交量低于均值，交易商微调仓位，因预期周三贝南克的讲话可能令市场大幅波动。

在贝南克暗示如果经济复苏动能持续，美联储可能缩减每月850亿美元的购债规模后，债市受压了七周。

上周，指标10年期公债收益率升至近两年高位，因投资人担心极度宽松货币政策年代快将告终，尽管贝南克等多数美联储官员都试图安抚市场，称即便美联储停止购债，仍计划维持短期利率在近零水准一段长时间。

分析师称，鉴于上述美联储官员的讲话，以及一些逊于预期的经济数据，债市收益率从高位回落，因低吸买家进场，且有交易商买入公债以出脱稍早建立的空头仓位。

“市场最近走势颇为反复，投资人在等美联储主席的讲话，看看是否他会确认缩减刺激措施的想法。他的工作不好做，”美国保德信金融集团首席投资策略师Robert Tipp表示。

贝南克预计在两日国会作证时重申美联储将透过保持低利率以维持宽松政策一段长时间，即便是在停止购债后。

贝南克的证词将在周三1230GMT发布。

市场的预估是美联储将在9月开始缩减月度购债，美联储将在7月底举行为期两日的货币政策会议，之后将在9月17-18日举行下一次会议。

作为购债计划的一部分，美联储周二买入14.6亿美元2036-2043年到期的公债。

周二，堪萨斯联储总裁乔治向福克斯商业新闻网表示，美联储应马上开始缩减购债，即第三套量化宽松政策(QE3)。

指标10年期公债 升3/32，收益率报2.532%，跌1.1个基点，根据路透数据，自5月初以来，10年期公债收益率已升近一个百分点。

在芝加哥期货交易所(CBOT)，短期利率期货走势暗示交易商认为美联储在明年年底开始升息的几率为53%，略高于美联储6月18-19日货币政策一个月前的水准。

**通胀趋稳**

周二公布的通胀数据改善可能令美联储缩减购债的几率增加，之前一系列的通胀数据疲弱，令通缩风险增加。美联储也试图透过量化宽松政策来避免出现通缩。

不过美联储也淡化有关忧虑，称通胀下滑是暂时性的，预计物价压力将回升至2%的目标。

美国劳工部公布，6月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.5%(预估为上涨0.3%)，为2月来最大升幅，5月为小涨0.1%，不过6月升幅中汽油价格因素占了约三分之二。

物价增幅反弹提振通膨保值债券(TIPS)，5-6月的债市跌势中TIPS受重创。

10年期TIPS较10年期公债的收益率差升至2.12个百分点，为约五周来最宽。

周四，美国财政部将发售150亿美元10年期新TIPS。

-----------------------1914 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-03/32 (+01/32) 0.323

五年期公债 100-01/32 (+02/32) 1.370

10年期公债 93-08/32 (+03/32) 2.532

30年期公债 87-02/32 (+06/32) 3.585(完)

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