美国债市：公债价格走低，因制造业和就业数据向好

* 贝南克的国会证词无突破性的政策消息

* 上周美国初请失业金人口降至5月以来最低

* 美国10年期通膨保值公债标售得标利率2011年以来首次为正

* 财政部下周将标售990亿美元附息公债

路透纽约7月18日 - 美国公债价格周四走低，因令人鼓舞的美国初请失业金和制造业数据巩固了经济表现强劲，可能足以促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)缩减购债规模的观点。

美联储主席贝南克连续第二天在国会作证，在美联储何时开始缩减购债规模以及何时开始上调短期利率的问题上没有提供新的线索。

周三，贝南克在众议院金融服务委员会作证时表示，美联储计划在今年晚些时候开始缩减购债规模，但该计划并非板上钉钉，仍取决于经济表现。上述讲话发表后，10年期公债收益率跌至两周最低。周四的证词与周三基本一致。

“两天的证词传达了相同的讯息。今天市场未受贝南克讲话的影响，更多是受数据的推动，”Natixis Global Asset Management的首席投资策略师David Lafferty表示。

费城联储制造业指数攀升至19.8，为逾两年来最高，超过了分析师预期的7.8。

这是进入下半年后令人鼓舞的迹象，从6、7月的数据来看，制造业状况改善，”Moody’s Analytics的高级经济学家Ryan Sweet表示。

稍早公布的数据显示，上周初请失业金人口意外降至33.4万人，为5月初以来最低。

分析师指出，就业和制造业数据改善，加之市场认为贝南克的讲话对通胀的立场温和，推动道指和标普500指数触及纪录高位，加重了债市的卖压。

纽约尾盘，指标10年期公债 价格回落12/32，收益率较周三尾盘上扬4.5个基点，报2.536%。

30年期公债 价格下跌29/32，收益率较周三尾盘上扬5.6个基点，报3.633%。

7月8日，公债市场大幅走低，10年期公债收益率攀升至两年高位2.76%，之后债市企稳。公债收益率较之5月初约1.6%的水平跳升了逾一个百分点。

在贝南克的讲话引发债市暴跌后，为安抚投资者，降低市场的波动性，多位美联储官员在讲话中强调联储将逐步撤走购债计划，并在长时间内保持利率在近零水平。

除失业率处于历史高位外，贝南克和其他决策者还指出，通缩的风险也将是促使美联储保持宽松立场的因素之一。

贝南克的国会作证结束后，交易商可能将把关注点转向股市、下周990亿美元的公债标售以及经济数据。

“市场对美联储相关话题有些皮了。很多有关美联储政策前景的观点已被市场消化，”Natixis的Lafferty表示。

周四进行的150亿美元10年期通膨保值公债标售获强劲需求。

此次标售的得标利率近两年来首次为正。

在近期的跌势中，通膨保值公债是表现最差的券种之一。因预期美联储的购债行动将刺激通胀攀升，投资者支付溢价购买通膨保值公债。但预期的情况并未出现，通胀远低于美联储设定的2%的目标。

周二公布的消费者物价数据显示，物价企稳。6月消费者物价指数(CPI)上扬0.5%，为2月以来最大月度涨幅，5月仅上扬0.1%，不过，6月涨幅中，约三分之二是因汽油价格上扬所致。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-01/32) 0.311

五年期公债 100-06/32 (-04/32) 1.337

10年期公债 93-07/32 (-12/32) 2.536