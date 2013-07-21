重温稿-美国债市：公债价格连涨第二周，股市回落提供支撑

* 指标公债收益率走低，本周收在近两周低位

* 美联储购买31.4亿美元2020-23到期的公债

* 财政部下周将标售990亿美元公债

* 数据显示，对公债的买兴重燃

路透纽约7月19日 - 美国公债价格周五上扬，因科技巨擘谷歌和微软公布的令人失望的业绩重压股市，并重燃公债买兴，推动指标公债收益率跌至两周低位。

谷歌 和微软 均公布令人失望的季度业绩，使对本轮股市涨势还能持续多久的忧虑有所加剧。

美国联邦储备理事会(FED/美联储)在中断两天后恢复购债操作，也扶助公债价格连升第二周，为4月来首见。

分析师称，美国债市的投资者人气企稳，之前，因担忧美联储将在停止执行第三轮量化宽松政策(QE3)后不久升息，导致市场人气急速恶化。美联储很可能在明年结束购债计划。根据路透数据，上述忧虑，加之显示美国今春就业增长强于预期的数据推动指标公债收益率上周攀升至23个月最高2.755%。

美联储主席贝南克周三和周四在国会作证时强调，美联储可能在停止购买公债和抵押贷款支持证券(MBS)后的较长一段时间内，继续保持利率在近零水平。

“情况正逐步回稳，美联储的政策前景更加明确，”嘉信理财的固定收益策略师Kathy Jones表示，该公司管理着2万亿美元的客户资产。

华尔街预计，如果经济进一步改善，美联储将可能在9月政策会议上开始缩减购债规模。

贝南克的国会作证已经结束，投资者将关注点转向公司收益和经济数据，以判断美国经济劲道是否足以促使美联储缩减购债规模。

“底线是，美联储的政策目前和过去一直取决于经济数据，”Payden & Rygel的董事总经理James Sarni表示，该公司管理着800亿美元的资产。

指标10年期公债价格 上扬12/32，收益率报2.488%，较周四尾盘回落4.4个基点，本周可能下跌10个基点。两天前，10年期公债收益率触及2.461%的低位。

30年期公债价格 上扬超过1个大点，收益率报3.572%，较周四尾盘跌6.4个基点，本周可能回落6个基点。

美国股市，科技股占很大权重的Nasdaq综合指数 尾盘回落0.7%，标普500指数 小涨0.1%，削减稍早跌幅。道指 回落0.1%。

债市交投今日稍早萎缩，低于正常水平，因缺乏经济数据加之本周美国东部大部地区遭受热浪袭击，部分交易商离场度周末。

底特律市周四申请破产保护也扶助支撑公债价格，这是美国历史上最大的城市破产案。消息引发3.7万亿美元的市政债市场出现抛售狂潮。

另外，美联储在中断两天后重返债市，购买31.4亿美元2020-2023年到期的公债，也扶助提振公债价格。

“在过去20个小时左右的时间里出现了对债市利好的消息；通膨保值公债(TIPS)标售大获成功，谷歌和微软的业绩较为疲弱，且底特律市申请破产保护等，”法国巴黎银行公债交易部主管Kevin Walter表示。

财政部周四售出150亿美元10年期TIPS，市场需求稳健。

下周，财政部将标售990亿美元付息公债，其中周二标售350亿美元两年期公债，周三标售350亿美元五年期公债，和周四标售290亿美元七年期公债。

分析师称，出现对美国公债需求重燃的令人鼓舞的迹象。根据日本财务省周五公布的数据，日本投资者连续第二个周净买入海外公债。

TrimTabs Investment Research周五称，7月，美国公债共同基金和上市交易基金资金外流达94亿美元，6月债市大跌期间为创纪录的679亿美元。

-----------------------1906 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 100-05/32 (+01/32) 0.302

五年期公债 100-11/32 (+05/32) 1.303

10年期公债 93-19/32 (+12/32) 2.491

30年期公债 87-09/32 (+1-02/32) 3.572(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美债每日展望 欧元区公债市场

美国现货公债 英国公债市场

东京美债 日本公债市场

中国债市 台湾债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价