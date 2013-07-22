美国债市：公债价格在新债供应前持稳

* 公债价格几无变动，因数据不多且缺乏美联储政策走向的线索

* 财政部周二将标售350亿美元两年期公债

* 美联储将买入30-37.5亿美元2019-2020年到期公债

路透纽约7月22日 - 美国公债价格周一持稳，本周将迎来总计990亿美元的新的中期新债标售，且缺乏新的经济数据为美国联邦储备理事会(FED/美联储)何时开始缩减购债计划提供线索。

公债收益率在过去两周下跌，因包括主席贝南克在内的美联储高级官员称联储缩减购债进度的计划将仍然取决于经济数据，且美联储在一段长时间将维持利率在纪录低位。

周一数据显示6月美国成屋销售意外下降使部份市场人士怀疑近期抵押贷款利率上升可能抑压楼市复苏。

“该数据显示楼市对利率的敏感程度较大部分析师的预期大，“Mizuho Securities首席分析师Steven Ricchiuto在致客户的报告中说。

不过，房价升至五年高位暗示楼市复苏仍在轨道之上。

美联储官员的讲话使投资人对美联储开始缩减每月850亿美元购债进度的时间从原先所想的9月开始推迟至今年稍后。

“市场似乎再次将美联储缩减购债的时间推迟，因为贝南克发布的前瞻性指引，且他对通胀的立场变得十分温和，”法国兴业美国利率策略部主管Mary Beth Fisher说。

“我认为今日的数据并未改变什么，需要看到未来两份就业报告显示失业率显着下降，美联储才会停止继续执行现有刺激计划，且开始缩减购债规模，”她补充说。

路透调查显示，大部份分析师仍然预计美联储将在9月开始缩减购债进度，尽管部份市场人士将预期推迟至今年稍晚。

下周出炉的7月非农就业报告将是下一个重大经济数据，可能为美联储缩减刺激计划的时机提供线索。该报告将在8月2日周五公布。

美联储决策者在7月30-31日举行政策会议，会后将发布政策声明，这可能为公债市场提供更明确的方向。

指标10年期公债 收益率周一报2.49%，低于7月8日触及2.76%的两年高位，但远高于5月初时的1.60%。

美联储周一买入14.6亿美元2036-2042年到期公债。周二将买入30-37.5亿美元2019-2020年到期公债。

美联储撤走刺激计划的时间表的不确定性可能使本周的五年期和七年期公债标售面临的压力增重。这些年期的公债对利率政策最为敏感。

财政部周二将标售350亿美元两年期公债，周三标售350亿美元五年期公债，周四标售290亿美元七年期公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 100-04/32 (-) 0.306

五年期公债 100-10/32 (-02/32) 1.309

10年期公债 93-19/32 (-02/32) 2.490

30年期公债 87-16/32 (+01/32) 3.559(完)

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