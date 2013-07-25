美国债市：公债价格走低，在美联储政策会议前投资者态度谨慎

* 公债价格走低且波动性增加，市场对美联储何时开始撤走刺激举措感到不安

* 财政部标售290亿美元七年期公债，获稳健需求

* 美联储买入48.3亿美元2017-2018年到期的公债

路透纽约7月25日 - 美国公债价格周四走低，在美国联邦储备理事会(FED/美联储)下周举行政策会议前，投资者不愿买入公债。他们将从会议声明中寻找联储何时开始缩减购债规模的蛛丝马迹。

本周，公债市场波动性增加，收益率一度攀升至近期区间的高端，因市场臆测美联储可能开始制订缩减购债规模的计划。多数分析师和交易商预计，美联储可能从9月开始撤走刺激计划。

“我们认为，美联储可能为今年晚些时候开始放慢购债进度做准备，”瑞士信贷的利率策略师Michael Chang表示。

“如果联储暗示退出的速度较快，债市可能进一步走低，但如果联储表示，保持退出计划的各种可能性，如果出现通缩风险，还可能扩大量化宽松规模，那么我认为，这样的措辞市场消化起来更容易些，”他说。

财政部标售290亿美元新七年期公债获稳健需求，标售结束后，公债价格保持在低位。

此次标售的投标倍数为2.54，为2009年5月以来最低，但包括基金经理和部分央行在内的间接投标购买了售出总规模48.60%的公债。

“今日的标售参与情况不错，未出现交易商独撑的局面，”CIBC美国公债交易部主管Tom Tucci表示。

随着本周新债供应结束，下一个推动市场的因素将是下周三美联储政策会议结束后发布的政策声明。以及周五公布的备受关注的7月非农就业报告。

“我认为，在下周联储会议和非农就业数据公布前，市场的主题是防守，”Tucci说，“市场需要更多的信息，以决定是大涨，还是因联储可能开始缩减QE规模而大幅走低。”

指标10年期公债价格 尾盘回落8/32，收益率报2.62%，高于周三尾盘的2.58%。收益率从5月初触及的约1.60%大幅攀升，因担忧美联储可能开始撤走刺激举措，但仍低于7月8日触及的两年高位2.76%。

预估长期公债未来波动性的美林MOVE指数 周三也攀升至80，高于周一的73。该指数在7月5日触及118的高位后开始回落，直到本周才止住跌势。

德国公债的疲弱表现也令美国公债承压，因经济数据改善削弱了公债的吸引力。

有关谁将接替贝南克出任美联储下任主席的臆测也增加了市场的波动性。

一位知情人士周一透露，美国总统奥巴马在接替贝南克的人选问题上还未做出决定。预计贝南克将在1月任期结束后离任。

美联储今日购买48.3亿美元2017和2018年到期的公债。明日将购买12.5-17.5亿美元2036-2043年到期的公债。

-----------------------1843 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 (+01/32) 0.344

五年期公债 99-23/32 (-04/32) 1.434

10年期公债 92-17/32 (-09/32) 2.619