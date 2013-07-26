美国债市：公债价格上涨，市场聚焦下周美联储货币政策会议

* 美联储会议前，公债价格在淡静交投中上涨

* 美联储会议预计将暗示缩减刺激措施时间表

* 美联储买入14.6亿美元2036-2042年到期公债

* 关注财政部再融资计划是否削减发债规模

路透纽约7月26日 - 美国公债价格周五小涨，交投清淡，在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前投资人不愿大举押注。投资人将仔细研读美联储政策声明，以寻找何时可能缩减购债的迹象。

多数分析师和投资人预计美联储将在9月缩减购债规模，但美联储主席贝南克强调，缩减购债仍要看数据的表现。

美联储货币政策会议后的两日，美国将公布关键的7月非农就业报告，这是下一个将给予交易商公债收益率未来方向指引的重大数据。

“许多投资人希望了解，是否缩减购债将在9月开始，”BMO Capital Markets利率策略师Dimitri Delis表示，“我认为如果开始有一些数据较为疲弱，上述预期可能出现一些推迟。”

美联储将在周二开始货币政策会议，并将在周三结束后发布声明。

本周，公债收益率上升，波动性增加，因在美联储会议前市场愈发谨慎，且下周美国财政部发售990亿美元中短期新债前，公债价格承压。

但周四尾盘，公债获得一些买盘，因华尔街日报报导称，美联储可能讨论改变利率前瞻性指引，以扶助传递出维持低利率一段长时间的信息。

指标10年期公债 升5/32，收益率报2.56%，周四尾盘报2.58%。

10年期公债收益率在过去两周困于2.43-2.63%的区间内，之前在7月8日触及两年高位2.76%，5月初时，该收益率才在1.60%附近。

本周，波动性也增加，因交易商押注下周市场交投会更为动荡。

估计未来长期公债收益率波动性的美林MOVE指数 周五升至82.6，周一为73。7月5日，该指数高见118。

周五，美联储买入14.6亿美元2036-2042年到期公债，为每月850亿美元的购债计划的一部分。下周一，美联储将买入27.5-35亿美元2020-2023年到期公债。

下周三，美国财政部将宣布季度再融资计划，也将受到市场关注。

一些分析师预计，美国政府将开始削减附息公债发售规模，为2010年9月来首见，因财赤降低令融资需求减少。削减发债规模可能从最短期公债开始，比如两年期和三年期公债，之后再到较长期公债。

投资人也将关注财政部推出浮息债券计划的新信息，预计可能早至今年第四季。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.313

五年期公债 100-02/32 (+03/32) 1.360

10年期公债 93-02/32 (+06/32) 2.557

30年期公债 86-17/32 (+16/32) 3.617(完)

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