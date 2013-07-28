重温稿-美国债市：公债价格上涨，市场聚焦下周美联储货币政策会议

中国金融：通过金融机制促京津冀区域过剩、落后产能出清和产业优化--央行
路透北京4月10日 - 中国人民银行副行长潘功胜指出，金融机构要严格按照京津冀协同发展空间、产业布局，立足有序疏解北京非首都功能，要通过金融机制促进区域过剩、落后产能出清和产业优化。
* 美联储会议前，公债价格在淡静交投中上涨
* 美联储会议预计将暗示缩减刺激措施时间表
* 美联储买入14.6亿美元2036-2042年到期公债
* 关注财政部再融资计划是否削减发债规模
路透纽约7月26日 - 美国公债价格周五小涨，交投清淡，在下周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议前投资人不愿大举押注。投资人将仔细研读美联储政策声明，以寻找何时可能缩减购债的迹象。
多数分析师和投资人预计美联储将在9月缩减购债规模，但美联储主席贝南克强调，缩减购债仍要看数据的表现。
美联储货币政策会议后的两日，美国将公布关键的7月非农就业报告，这是下一个将给予交易商公债收益率未来方向指引的重大数据。
“许多投资人希望了解，是否缩减购债将在9月开始，”BMO Capital Markets利率策略师Dimitri Delis表示，“我认为如果开始有一些数据较为疲弱，上述预期可能出现一些推迟。”
美联储将在周二开始货币政策会议，并将在周三结束后发布声明。
本周，公债收益率上升，波动性增加，因在美联储会议前市场愈发谨慎，且下周美国财政部发售990亿美元中短期新债前，公债价格承压。
但周四尾盘，公债获得一些买盘，因华尔街日报报导称，美联储可能讨论改变利率前瞻性指引，以扶助传递出维持低利率一段长时间的信息。
指标10年期公债 升5/32，收益率报2.56%，周四尾盘报2.58%。
10年期公债收益率在过去两周困于2.43-2.63%的区间内，之前在7月8日触及两年高位2.76%，5月初时，该收益率才在1.60%附近。
本周，波动性也增加，因交易商押注下周市场交投会更为动荡。
估计未来长期公债收益率波动性的美林MOVE指数 周五升至82.6，周一为73。7月5日，该指数高见118。
周五，美联储买入14.6亿美元2036-2042年到期公债，为每月850亿美元的购债计划的一部分。下周一，美联储将买入27.5-35亿美元2020-2023年到期公债。
下周三，美国财政部将宣布季度再融资计划，也将受到市场关注。
一些分析师预计，美国政府将开始削减附息公债发售规模，为2010年9月来首见，因财赤降低令融资需求减少。削减发债规模可能从最短期公债开始，比如两年期和三年期公债，之后再到较长期公债。
投资人也将关注财政部推出浮息债券计划的新信息，预计可能早至今年第四季。
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价格 变动 收益率%
两年期公债 99-28/32 (+01/32) 0.313
五年期公债 100-02/32 (+03/32) 1.360
10年期公债 93-02/32 (+06/32) 2.557
30年期公债 86-17/32 (+16/32) 3.617(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海4月10日 - 中国青海省财政厅周一公告，将于下周一(17日)招标发行总额76亿 元人民币的一般地方债，期限三、五、七、10年。 上述债券分别为该省今年第一至四期一般地方债，全部为新增债券。大公国际资信评估 有限公司对债券评级均为AAA级。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 三年 9.85 4月17日下午2:00-2:40 4月18日 五年 22.05 七年 22.05 10年 22.05
路透4月10日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，香港上市的利 福国际集团有限公司已经签署一笔90亿港元(11.6亿美元)五年期贷款，用 于开发香港九龙区的一个房地产项目。 共有10家银行参贷。该贷款提供的综合收益为100个基点。 中国建设银行担任协调行，中银香港担任额度代理行。贷款协议在4 月5日签署。利福国际集团去年11月底通过间接拥有的全资子公司Leader Bright Ltd以73.88亿港元在九龙买入一块14,159平米的土地。根据利福 国际集团11月23日发布的公告，该地块上将建设一个由两个塔楼组成的百 货商场。利福国际集团在香港经营崇光百货。 评级机构很快对利福国际集团的成功中标产生疑虑。惠誉评级11月28 日将该公司评级从“BBB-”下调至“BB+”，称预计该公司收购该地块后 ，杠杆比例将扩大逾一倍。惠誉预计该公司未来几年的净杠杆比率将高居 5.7–6.0倍，2015年底时为2.3倍。 利福国际集团在2016年7月签署一笔80亿港元的五年期再融资贷款， 该贷款提供的最高综合收益为95