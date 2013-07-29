美国债市：公债价格受公司债供应对冲拖累下滑，市场关注美联储会议

* 公债价格受公司债供应对冲拖累下滑

* 交易商静待美联储会议声明有关缩减购债时间表的线索

* 本周数据中至关重要的是7月美国非农就业报告

* 财政部再融资细节可能包括减少发债

路透纽约7月29日 - 美国公债价格周一下滑，华尔街交易员卖出公债，以在本周美国联邦储备理事会(FED/美联储)货币政策会议和美国就业报告发布前，锁定所承销公司债的借款成本。

分析师表示，对美国政府可能减少发售短债的预期也令公债价格承压，不过指标公债收益率仍较本月稍早触及的23个月高位2.755%低约17个基点。

“市场出现一些锁定利率的交易。这始于公司债发售的声明，”Mizuho Securities USA期货销售部门董事Chuck Retzky表示。

汤森路透旗下IFR表示，本周，美国企业势将发售150-200亿美元投资级别公司债，多数交易是在周三美联储货币政策声明和周五美国就业报告发布前进行。

作为承销的一部分，交易商会卖出美国公债，作为在交易完成前锁定发债借款成本的对冲。一旦债券发售，交易商会买入美国公债，以退出“利率锁定”。

通常而言，由供应对冲引起的市场走势是暂时性的，不代表市场人气。

投资人静待美联储会议结果，以判断美联储是否会按计划在今年稍晚减少购债刺激措施，因经济已经显露成长迹象，尽管失业率仍居高不下。

美联储主席贝南克在最近的国会证词中暗示，联储可能考虑减少购债。美联储缩减第三套量化宽松政策的可能性扰乱了全球金融市场，美国公债市场遭遇两年半表现最差的一季。

在那之后，贝南克和多位美联储官员试图安抚投资人的不安情绪，称减少购债尚未板上钉钉。而且，他们还表示，美联储在停止购债后可能维持近零利率一段长时间。

“本周最重大的事件是美联储会议。因市场预期，美联储将会提供有关减少购债计划的一些更明确的指引，”R.W. Pressprich & Co.公债和机构债交易部门主管Larry Milstein表示。

目前，许多华尔街分析师预计美联储将在9月的货币政策会议上开始缩减购债。

“要在9月开始动手，美联储需要看到本周五公布的就业报告颇为强劲，”U.S. Bank Wealth Management高级固定收益策略师Dan Heckman表示。

本周交易商将密切关注的其他经济数据包括：周二的经济咨商会消费者信心指数和标普/Case-Shiller房价数据，周三的ADP民间就业报告和美国政府第二季国内生产总值(GDP)初值，周四的供应管理协会(ISM)的制造业指数。

指标10年期公债 跌6/32，收益率报2.587%，较上周五尾盘升2.3个基点。

**8月再融资计划**

除了美联储和一系列经济数据以外，交易商和投资人还将关注周三美国财政部的季度再融资计划细节。

一些分析师预计，美国财政部将在2010年9月来首次减少附息债券的发售，因财赤减少降低了融资需求。削减发债规模可能从最短期公债开始，之后再到较长期公债。

分析师表示，短债供应减少会支撑公债价格，限制联邦政府借款成本。美国政府财赤尽管今年减少，但仍高于2007-2009衰退前的水准。

因预期较长期公债发售将超过较短期公债，一些交易商周一减持较长期公债。

“如果减少了短债发售，将有助于令收益率曲线趋陡，因长债供应相对较多，”R.W. Pressprich的Milstein表示。

公债收益率曲线趋陡，两年期和10年期公债收益率差扩阔至2.27百分点，为约两周半最宽。

美国财政部将在周三1230GMT发布季度再融资计划细节。

-----------------------1959 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 0.317

五年期公债 100 (-01/32) 1.375

10年期公债 92-26/32 (-06/32) 2.587

30年期公债 85-27/32 (-20/32) 3.660(完)

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