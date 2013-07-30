美国债市：公债价格基本持平，市场静待美国数据和美联储政策声明

* 周三将公布美国第二季GDP、美联储利率声明和财政部季度再融资报告

* 财政部再融资报告可能包括发债规模缩小

* 投资者将仔细研读美联储声明，以判断缩减购债规模的时机

* 将于周五公布的7月就业报告是公债市场未来走势的关键

路透纽约7月30日 - 美国公债价格周二基本持平，市场关注一系列重大经济事件，其中包括美国经济数据、财政部再融资报告和美国联邦储备理事会(FED/美联储)为期两天的政策会议。

本周晚些时候将有重要信息出炉，周一和周二两天，市场陷于狭窄区间内，投资者对于大举建仓态度谨慎。

“本周，我们完全处于观望态势，”Wilmington Broad Market Bond Fund的联席经理Wilmer Stith表示。

市场尤其期盼美联储能在何时开始放慢甚至停止每月850亿美元购债计划的问题上提供更明确的指引。

包括美联储主席贝南克在内的多位联储官员近期暗示，将开始缩减购债规模，这推动收益率自5月来大幅飙升。

美联储周三结束会议后将发布的政策声明可能暗示，将放慢购债步伐。

“明天美国联邦公开市场委员(FOMC)将发布利率声明，声明将提供美联储对如何缩减购债规模的考量，至少在就业数据周五公布前的48小时内是如此，”Stith补充说。

由于缩减购债规模的时间和步伐取决于美国经济的表现，市场关注周三1230 GMT公布的第二季国内生产总值(GDP)和周五同一时间公布的7月非农就业报告等数据。

周三公布的财政部季度再融资声明也吸引了市场异常强烈的兴趣。

部分分析师预计，财长部将减少付息债券的发行，这将是2010年9月以来首次，因联邦预算赤字减少，使资金需求下降。

交易商预计，最先削减的将是最短期公债。短债减少应支撑其价格，并使联邦政府的借贷成本保持在较低水平。今年，联邦政府的赤字可能收窄，但仍高于2007-2009年衰退前的水平。

投资者投最关注的是“三年期公债的发行规模，以及财政部对本季度两年和五年期公债发行的指引，”Jefferies & Co的货币市场经济学家Thomas Simons表示。

周三1230 GMT，财政部将发布其季度再融资报告。

美国经济咨商会公布的消费者信心指数显示，现状指数改善被未来六个月预期指数回落所抵消，这也对公债提供一定的支撑。

周二公布的标普/Case-Shiller房价指数对市场造成的影响甚微。

指标10年期公债价格 跌2/32，收益率报2.604%，周一尾盘报2.61%。

美联储今日购买14.64亿美元、2036年2月15日至2042年11月15日到期的公债。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (+) 0.313

五年期公债 99-29/32 (-02/32) 1.393

10年期公债 92-21/32 (-02/32) 2.604