美国债市：公债价格下滑，因ISM服务业数据强劲且本周有新债供应

* 美国ISM服务业指数从三年低点反弹

* 美国财政部本周将发售720亿美元公债

* 上周五大涨后据称有获利回吐

* 美联储买入14.96亿美元长债

路透纽约8月5日 - 美国公债价格周一下滑，因在美国公布的服务业数据意外强劲，且本周新债供应前，交易商缩减仓位。

上周五美国公布较预期疲弱的7月就业报告后，债市大涨，今日有获利回吐也令公债价格承压。交易商表示，在本周财政部再融资标售前，有一些减轻仓位的动作。

在本周财政部发售720亿美元附息公债前，美国公债价格回吐上周五的部分升幅。

“公债价格下滑，因在上周五的升势后今日盘初有获利回吐，且ISM公布的非制造业指数强于预期，”苏格兰皇家银行市场部董事总经理John Briggs表示。

供应管理协会(ISM)-7月美国服务业指数由6月的52.2升至56.0，显示零售业、餐饮业等服务行业持续改善。分析师原本预估为53.0。

7月美国ISM服务业指数追平2月水准，且从三年低点反弹。

**关注本周新债供应**

美国财政部周二将发售320亿美元三年期公债，周三和周四分别有240亿美元10年期公债和160亿美元30年期长债供应。

由于目前收益率徘徊在近两年高位，本周新债发售可能吸引现处于离场观望状态的以收益为导向的投资人。

二级市场中，指标10年期公债 跌10/32，收益率报2.64%，上周五尾盘报2.60%。

30年期长债 跌24/32，收益率由上周五尾盘的3.69%升至3.74%。

美国周日宣布，出于谨慎考虑，将把位于中东和非洲的部分使馆关闭日期延长一周。美国议员表示，基地组织此前发出的恐怖袭击威胁是多年来最严重的一次。事件引发周末有对美国公债的避险买盘，今日出脱这些仓位的交易也令公债收益率上升。

尽管7月美国非农就业岗位仅增加16.2万，不及市场预期，但分析师表示，招聘放缓可能不足以阻止美联储从9月开始缩减购债规模。

Stone & McCarthy Research Associates市场分析师Nancy Vanden Houten表示，她相信美联储在9月货币政策会议上会宣布一些缩减购债，并在10月开始实施。

但她也表示，一些因素可能影响美联储的决定。比如9月就业成长令人失望可能令美联储对减少货币刺激措施更为犹豫或谨慎。

另一个因素可能是举债上限的问题，Vanden Houten表示。如果国会拒绝上调举债上限，可能令美国政府增加紧缩财政措施，许多市场人士表示，美国的撙节措施已经影响到了经济复苏。

“而且，在公布月度就业报告后的夏日的周一，我们不应过分解读今日的走势，”她还指出。

达拉斯联储银行总裁费希尔的讲话看来对债市无甚影响。

“他只是在重申一些观点。他对通胀的态度略为强硬，称即将缩减购债，”Vanden Houten称。

除了就业报告外，近期其他经济数据显示美国经济正在扩张，尽管速度缓慢，令失业率居高不下，且通胀仍处于令人担忧的水准。

在数据显示经济成长明显加速前，一些基金经理人不确信美联储将缩减每月850亿美元的购债。

美联储周一买入14.96亿美元2036年2月至2042年11月到期的美国公债。

-----------------------1930 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 ( unch ) 0.317

五年期公债 99-30/32 (-04/32) 1.391

10年期公债 92-11/32 (-11/32) 2.645

30年期公债 84-20/32 (-24/32) 3.735(完)

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