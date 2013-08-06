美国债市：公债价格基本持稳，三年期公债标售获稳健需求

* 今日标售320亿美元三年期公债获得稳健需求

* 美国贸易逆差收缩至2009年10月以来最窄

* 美联储购债56.52亿美元中期公债

路透纽约8月6日 - 美国公债价格周二收盘基本持稳，之前财政部标售320亿美元三年期公债获稳健需求。

Cantor Fitzgerald & Co的公债策略师Justin Lederer表示，今日上午没有重大数据公布，导致部分年期公债市场的走势被放大，但总体而言，各年期公债整日陷于狭窄区间内。

他说，最初公债成交放量，因交易商在财政部标售前压低公债价格。

价格折让、收益率攀升吸引买家参与标售。今日标售的投标倍数为3.21，显示需求强劲。

标售结束后，市场削减不大的跌幅，尾盘基本持稳。

未来两天，市场面临更多供应挑战，周三财政部标售240亿美元10年期公债 ，周四标售160亿美元30年期公债 。

另外，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将购买长期付息公债。

周三将标售的10年期公债的票息为2011年5月以来同年期公债最高，这可能会吸引与周二标售同样强劲的需求。

Payden & RygelJames的管理合伙人Sarni表示，今日的交易未给明日的标售提供明确的指引。

他说，股市走低给避险公债一定的支撑，但市场主要在进行自我调节，以适应美联储开始逐步削减购债规模后的市场状况。

美联储目前每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)，作为其量化宽松计划的一部分。

“美联储将从某个时点开始缩减系统的流动性，投资者试图预判美联储将从何时开始行动，以及将以何种进度进行削减，这导致市场出现暂时性的波动，”Sarni说。

他指出，这样的背景可能引发市场对经济数据的“种种猜测”，因投资者试图判断哪些数据可能会影响到美联储的政策前景。

Sarni预计，经济成长和就业增长的步伐缓慢，可能不及当前的市场预期。他表示，“这将会促使美联储推迟，而非提前开始缩减政策宽松度。”

6月美国贸易逆差意外大幅萎缩引发早盘出现部分抛售，但随着时间的推移，抛售力度减弱。

“因美联储可能开始缩减构债规模，很多市场人士担忧公债收益率将攀升，”Williams Capital Group的固定收益产品销售和交易部主管David Coard表示。

一些主要华尔街公司预计，美联储将在9月举行的政策会议上开始削减购债规模。其他公司预计，美联储将在9月以后采取行动，因上周五公布的7月非农就业报告令人失望。

芝加哥联储总裁埃文斯今日表示，美联储可能在今年晚些时候开始缩减购债规模，如果经济数据良好，可能最早在下月采取行动。埃文斯目前是有投票权的委员，是对通胀立场最温和的决策者之一。

他指出，购债计划“可能通过两个或几个阶段逐步结束。”

另外，埃文斯表示，美联储将保持短期利率在近零水平，直至失业率降至6.5%之下，他预计失业率将在2015年中触及该水平。

周二，美联储购买56.52亿美元2018年5月到2019年4月到期公债。这是美联储实施第三套量化宽松政策以来最大规模的一次购债操作。

数据方面，美国6月贸易逆差收窄至342.2亿美元，5月修正后为441亿美元。

分析师称，贸易逆差收窄至2009年10月以来最窄，可能促使政府上修第二季成长预估，第二季GDP增长年率初值为1.7%。

10年期公债 价格基本持稳，收益率报2.643%。

自7月初触及2.755%的23个月高位后，10年期公债收益率陷于宽幅约30个基点的区间内交投。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (持平) 0.317

五年期公债 99-29/32 (持平) 1.393

10年期公债 92-11/32 (持平) 2.642