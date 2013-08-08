更正-美国债市：公债价格上涨，因高收益率吸引买家

(更正：因译文有误，正文第13段应为“散户和退休基金都需要银行存款和货币市场基金中的钱能赚取收益”，而非“散户和退休基金都有需求，将资金存在银行和货币市场基金中赚取收益”)

* 美国标售240亿美元10年期公债吸引强劲需求

* 周四财政部将标售160亿美元30年期公债

* 美联储买入15.1亿美元长债

* 美联储皮亚纳尔托称如果就业市场改善，准备缩减购债

路透纽约8月7日 - 美国公债价格周三上涨，因收益率上升吸引买家认购财政部标售的10年期公债，这是本周三次附息公债发售的第二笔。

“票息更高、更诱人，且此次标售的得标利率为2011年中以来第二高的，这使得今日10年期公债标售获得强劲需求，从间接投标中标率较高和一级交易商中标较低就可以看出来。”苏格兰皇家银行美国利率策略师兼董事总经理John Briggs表示。

Briggs表示，标售结果对市场是一个“不错的迹象”，“债市正试图在这个更新、更高的收益率区间稳定下令，要到9月了，美联储预计会缩减购债。”

Briggs称，今日标售需求不错对财政部本周最后一次公债标售有利，周四1700GMT，财政部将发售30年期长债。

自5月初，美联储暗示计划缩减购债以来，指标10年期公债收益率从约1.60%升至约2.60%。

最新的收益率反映出市场预计美联储准备好在9月或10月开始缩减购债。

尾盘，指标10年期公债 升13/32，收益率从周二尾盘的2.64%降至2.60%。

管理4,000亿美元固定收益资产的Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp表示，美国公债市场反应过度，“散户略显恐慌，长债收益率开始在目前水准见顶。收益率曲线反映出市场预计五年后货币政策就正常化，这太激进了。”

Tipp指出，走势是因为投资人原本对美联储可能会维持货币政策过于放心了，以至于当他们意识到经济复苏已经四个年头，美联储政策的宽松程度不会永远处于紧急状态后，纷纷从市政债、高收益债、新兴市场债以及通膨保值债券(TIPS)中出逃。

一旦投资人意识到了，他们就反应过度，“匆忙按下卖出键”，Tipp称。

随着收益率大涨和公债价格下滑，美国公债等债券吸引力都增加了。

“经济复苏温和、通胀迟滞、且美联储计划维持短期利率在近零水准直至2015年。”Tipp表示。

而且，他指出，散户和退休基金都需要银行存款和货币市场基金中的钱能赚取收益。

投资人在目前水准附近买入美国公债的另一个理由是，“即便在美联储停止缩减购债后，他们实施的货币政策仍比之前要宽松。”Tipp称。

对于周四的30年期公债发售，一些市场人士也对市场需求较为乐观。

“本周新债供应是最大的诱因。长债可能会有一些价值。”Manulife Asset Management美国债市交易部门主管Mike Lorizio表示。

美国财政部本周新债发售的多数所得将用于偿还到期公债。联邦政府将从发债中仅获得24亿美元新资金。

英国央行承诺维持低利率直至失业率降至7%之下，这对债券价格也有支撑作用。

“总的来说，这对债市有利，因该行维持利率受控。”Raymond James美国公债交易部门主管Mike Cullinane称。

近几周，美联储主席贝南克等多位联储官员都表示，减少购债的时机尚未敲定，并称即便在停止购债后，美联储也将可能维持短期利率在近零水准一段长时间。

这在7月初止住了公债市场跌势的，此波跌势令指标10年期公债收益率一度升至23个月高位2.755%。

今年在政策委员会中没有投票权的克利夫兰联储总裁皮亚纳尔托周三表示，如果近期美国就业市场的改善情况持续，美联储可能很快开始缩减购债。

30年期长债 升28/32，收益率由3.73%降至3.68%。

美联储周三买入15.07亿美元2036年2月至2043年2月到期的长债，周一买入了14.96亿美元的长债。

-----------------------1915 GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 ( 持平 ) 0.309

五年期公债 100-01/32 (+04/32) 1.370

10年期公债 92-24/32 (+13/32) 2.598

30年期公债 85-15/32 (+26/32) 3.681(完)

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