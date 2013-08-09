美国债市：公债价格在淡静交投中小涨，受助于缺乏新债供应及股市下滑

* 缺乏新债供应和股市下滑给债市带来买家

* 美国公债基金录得创纪录周度资金外流－Lipper

路透纽约8月9日 - 美国公债价格周五在淡静交投中小涨，受助于缺乏新债供应以及股市在接近纪录高位水准难以进一步上涨。

交易商称，本周720亿美元附息公债供应中投资人购买了很高的比例，以及正面的技术信号是指标公债收益率从近期触及的近两年高位2.75%进一步回落的诱因。

交易商表示，未来几周，夏末的小型升势会将10年期公债收益率拉至2.50%下方，美股回落若给美国公债带来新的买兴，这会有助于上述走势。

周五，美股回落，本周跌幅为6月来最大。

“美国公债收益率已经修正受美联储量化宽松政策拖累的大部分跌幅，”Brandywine Global高级研究分析师兼联席投资组合经理人Brian Hess表示。

随着经济“走上正轨，美联储不必再实施那么多的量化宽松政策，且美国公债估值没有像今年稍早时那么过高，”他表示，并称，他对美国公债在目前水准持“中性”态度。

“如果宏观经济背景大致一样，那么若10年期公债收益率在3.5%，30年期公债收益率在4.25%，我们对买入这些公债的兴趣会大得多。”他称。

Hess表示，他预计美联储将在今年第四季缩减购债。

“如果再来几次像7月那样(迟滞)的就业报告，那么可能要更接近年底才会缩减购债，”他称。相反，如果经济数据在未来六周增强，“缩减购债可能提前至9月。”

除了7月就业报告以外，近期多数经济数据预示下半年经济成长稳定。

在数据显示6月美国贸易逆差收缩至逾三年半最窄后，分析师上调对第二季经济成长预估。许多分析师现预计本月稍晚，美国将上修第二季国内生产总值(GDP)增长年率至2.0%以上，原本公布的为1.7%。

但上修GDP增幅的预估因6月批发库存意外下滑而受压。

Calvert Investments投资组合经理人Matthew Duch表示，在5-6月份经历了“颇为艰难的”阶段后，债市已经建立了一个新的区间，“这是基于美联储缩减购债的预期。”

但Duch称，当美联储真正开始缩减购债后，债市会如何反应还是未知数。

他指出，当第一套和第二套量化宽松政策结束时，债市收益率下滑，因这些举措被视为是会令通胀降低，那么就对债市有利。

“如果经济成长只是徘徊不前，那么公债收益率可能降低，”Duch称。但如果缩减购债的同时经济成长强劲，那么可能会被视为对债市不利，他表示。

就缩减购债的时机而言，地区联储银行总裁的言论一致指向秋季，Duch表示。

今日交投低于夏季日均水准，10年期公债 升3/32，收益率由周四尾盘的2.595%降至2.58%，一周前报2.644%。

30年期公债收益率 报3.635%，周四尾盘报3.676%，一周前报3.731%。

对公债价格可能进一步下滑，以及收益率可能自目前水准上涨的担忧促使更多的投资人赎回债券基金单位。汤森路透旗下Lipper服务周四公布的数据显示，最近一周有创纪录的32.7亿美元资金从以美国为基地的美国公债基金中撤走。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-28/32 (持平) 0.310

五年期公债 100-03/32 (+01/32) 1.357

10年期公债 99-09/32 (+03/32) 2.582

30年期公债 99-25/32 (+09/32) 3.637

(完)

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