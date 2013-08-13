美国债市：收益率接近两年高位，良好数据点燃很快缩减刺激计划的希望

* 美债收益率跳涨，因欧美经济数据令人鼓舞

* 亚特兰大联储总裁洛克哈特称美联储在9月会议上可能缩减购债规模，但并非定局

* 投资人增加持有长期美债－摩根大通

* 美联储买入14.13亿美元2040-2043年到期的通胀保值债券

路透纽约8月13日 - 美国公债收益率(殖利率)周二迫近两年高位，此前数据显示在苦苦挣扎的欧洲经济可能已摆脱困境，且具韧性的美国消费者支出将可能推动下半年经济成长加速。

美国7月零售销售数据比较不错，支撑了对美国联邦储备理事会(美联储/FED)可能缩减每月850亿美元购债规模的观点。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特称，不排除美联储在9月会议上缩减购债规模的可能性，但美联储采取如此行动将取决于是否有证据显示，在减弱货币刺激政策的情况下美国经济复苏仍能保持在轨道之上。

Thornburg投资管理公司固定收益部主管Jason Brady提到公债价格下跌时表示，“人们押注美联储9月缩减刺激计划的机率上升。”

成交量高于均值，指标10年期公债 价格下跌27/32，收益率报2.721%，日内上涨10个基点。10年公债收益率较7月8日触及的两年高位2.755%只低了逾3个基点。

30年期公债 价格大跌1-10/32，收益率报3.758%，较周一尾盘大涨7.5个基点。30年期公债收益率在7月10日触及两年高位3.793%。

“人们预期在再融资新债供应后美债收益率将逐步回落，但未出现这种情况，”Brady说。

摩根大通证券(J.P. Morgan Securities)公布一项广泛被市场追踪的调查，显示投资人增加其长期美债头寸，他们希望在上周总计720亿美元附息公债供应结束后，公债收益率下降。

“公债市场下跌趋势正恢复，”美银美林技术策略师MacNeil Curry在周二的研究报告中表示。他补充说，投资人应该借公债任何反弹之机卖出。

**令人鼓舞的数据**

稍早公债价格下跌，和德债一起走低，此前数据显示8月德国分析师和投资人信心改善程度大于预期，且一份报告显示英国房价上升速度为七年来最快。

在数据显示美国7月消费者支出增速为七个月来最快后，美债价格延续跌势，收益率触及日内高位。

不过，政府数据显示美国6月企业库存较前月持平，逊于预期的增长0.2%。这使部份分析师缩减对预料中的美国第二季国内生产总值(GDP)将被上修的预期，第二季GDP环比年率初值为成长1.7%。

美国亚特兰大联储总裁洛克哈特说，成长迟滞使美国通胀低于美联储的目标，但可能足以使美联储削减购债规模。

“我不排除美联储在9月会议上采取行动的可能性，”他在亚特兰大演说后向记者表示，”我认为，美联储缩减购债规模的决定，无论是在9月、10月或12月，都应被看作是谨慎的第一步。”

美联储周二在第三轮量化宽松(QE3)行动中购买了通胀保值债券(TIPS)而非普通公债，对市场的支撑有所减弱。央行购买了14.13亿美元2040-2043年到期的TIPS。

美联储下周三将公布的7月会议记录或将成为投资者的下一个关注焦点，因为他们在寻找有关美联储官员是否对经济前景更加谨慎的新线索。

“在是次会议上，央行官员的看法存在分歧。一些人认为央行立场相对温和，可我不这么看。我们或许能够获得一些美联储内部关于缩减刺激政策规模的想法，”CIBC美国公债交易主管Tom Tucci表示。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (-02/32) 0.334

五年期公债 99-16/32 (-14/32) 1.478

10年期公债 98-04/32 (-27/32) 2.717

30年期公债 97-22/32 (-1-09/32) 3.755

(完)

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