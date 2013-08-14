美国债市：公债收益率徘徊在两年高位附近

* 欧元区走出持续了18个月的衰退

* 美国7月生产者物价指数基本持稳，低于预期

* 美联储购买15.09亿美元长期公债

* 圣路易斯联储总裁布拉德担忧低通胀

路透纽约8月14日 - 美国公债收益率周三持于两年高位附近，因低吸买盘和通胀数据偏低缓解了指标公债收益率将很快升向3%的忧虑。

周一和周二两天债市走低，导致收益率录得7月初以来最大两日涨幅，因市场臆测欧美经济成长的迹象可能促使美国联邦储备理事会(FED/美联储)最早在9月开始缩减购债刺激规模。

但周三公布的低于预期的美国生产者物价指数引发市场预期，通胀将低于美联储的目标，可能阻止美联储缩减每月850亿美元的购债规模。

“市场试图判断美联储开始缩减购债规模的时机。投资者对每一项经济数据做出反应，”Wells Fargo Advisors的首席固定收益策略师Brian Rehling表示。

一项周三发布的路透调查显示，多数经济学家预计美联储将在9月17-18日举行的会议上开始缩减购债规模。

周四公布的数据包括，7月消费者物价指数、上周初请失业金人口数据以及美国费城联储制造业指数。

周三，美国联购买15.09亿美元2037年2月-2042年8月到期的公债，为其第三轮量化宽松计划中的最近一次购债操作。美联储周四将购买30-40亿美元，2019-2020年到期的公债。

指标10年期公债 价格上扬3/32，收益率报2.708%，较周二尾盘回落1.3个基点。

根据路透数据，强于预期的欧元区成长数据公布后，10年期公债收益率稍早触及2.730%，距离7月初触及的23个月高位仅低2.5个基点

30年期公债价格 涨7/32，收益率报3.746%，较周二尾盘低1.3个基点。稍早，收益率距离7月10日触及的近两年高位仅低约3个基点。

公债本周承压，因投资者出脱对公债的看涨押注。他们之前预期在上周720亿美元标售结束后，公债价格将上扬。

“过去几天，债市走低令部分市场人士猝不及防。部分看多公债市场的投资者被迫离场，”Cantor Fitzgerald的公债策略师Justin Lederer表示。

美国公债表现略强于可比德债，10年期美国公债/德债收益率差小幅收窄至88.75个基点，之前公布的数据显示，德法两国第二季经济增速较预期快，将欧元区经济拉出了持续了一年半的衰退。

“欧洲经济状况已不像一年前那么低迷。美国的经济也有所改善，”Cantor的Lederer表示。

德法两国经济成长数据在欧洲市场上午公布后，美国公债价格走低，促使部分投资者逢低买入。

在数据显示美国7月生产者价格指数持平，暗示国内通胀在可预见的将来处于美联储2%的通胀目标之下后，投资者加速买入。

美国圣路易斯联储总裁布拉德周三表示，低通胀是令人担忧的经济迹象，他还表示，这可能是美联储决定是否缩减购债规模时要考虑的因素之一。布拉德是今年有投票权的美联储委员，他曾表示对过快缩减购债规模持保留态度。

“通胀非常低。我担忧低通胀，”布拉德在Rotary Club午餐会上发表讲话称，“迄今，还没有很多的迹象显示通胀正在升向目标。”

即便美联储开始缩减购债规模，部分分析师仍预计指标收益率将不会在目前的基础上进一步大幅攀升，因至少在今年剩余时间内，经济增速将徘徊在2%左右。

“我预计指标公债收益率不会升向3%。我们需要看到很多更好的数据，”Wells Fargo的Rehling说。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-27/32 (+) 0.330

五年期公债 99-18/32 (+02/32) 1.467

10年期公债 98-6/32 (+04/32) 2.708