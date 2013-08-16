美国债市：美国公债市场势将录得两个月内最大单周跌幅

* 较长期美国公债收益率触及两年高位

* 据称抵押贷款相关卖盘令市场跌势扩大

* 美国房屋开工上涨，但消费者信心趋弱

* 美联储买入32.2亿美元2020-2023年到期公债

路透纽约8月16日 - 美国公债价格周五下滑，本周表现为两个月内最差，因随着经济展现进一步改善的迹象，投资人持续担心美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在9月开始缩减购债规模。

较长期公债收益率触及两年高位，指标10年期公债收益率逼近3%的重要心理关口，一些分析师表示，本周抵押贷款公司减少美国公债对冲推高公债收益率。

“市场进一步相信美国经济在更可持续的道路上，”U.S. Bank的财富管理集团固定收益部门主管Jennifer Vail表示，“市场相信我们接近的不仅仅是购债的结束，而且还是近零利率政策的尾声。”

许多投资人原本押注在8月夏季沉闷期内以及美国财政部结束短期供应后，公债收益率会下滑，但他们也被迫出脱仓位，这增加了公债的跌势。

自5月22日美联储主席贝南克首次提及美联储可能缩减每月850亿美元的购债后，海内外的投资人一直在减持公债敞口。

周五，美联储买入32.2亿美元2020-2023年到期的公债，这是其第三套量化宽松政策的一部分。

指标10年期公债收益率自5月初的约1.6%攀升，而部分抵押贷款支持债券的收益率已经大涨约1.80个大点，30年期抵押贷款利率被推高至两年高位。

抵押贷款利率和其他长期借款成本大涨令投资人担心利率上升会殃及楼市复苏，并迫使美联储放弃今年稍晚减少购债的计划。

不过，尽管利率不断上升已经显露出影响消费者信心的初步迹象，但尚未高到令楼市活动受损。“还没有到构成问题的程度。”Vail称。

汤森路透/密歇根大学8月消费者信心指数初值由7月的六年高位85.1降至80.0。美国商务部公布，7月房屋开工增加5.9%，年率达到89.6万户，略低于预期。

公开市场，指标10年期公债 跌18/32，收益率报2.832%，较周四尾盘升6.7个基点，根据路透数据，盘中该收益率一度升至2011年7月29日来最高的2.866%。

本周，10年期公债收益率势将升25个基点，为6月中以来最大单周升幅，当时是创下2001年11月来最大周度升幅。

30年期长债 跌约一大点，收益率报3.868%，稍早触及3.885%，这是2011年8月4日来最高。

抵押贷款支持债券(MBS)市场，由房利美担保贷款支持的30年期票息为3.0%的MBS收益率 升15个基点，报4.06%。

随着美国和欧元区经济显露根基更为扎实的迹象，市场对收益率将继续近期升势的预期升温，美国公债和德国、英国等国公债一道下滑。

“9月缩减购债的可能性继续增加，欧元区经济也有一些稳定的消息，”法国兴业银行(Societe Generale)美国公债交易员Sean Murphy表示，“这可能为美联储在9月开始缩减刺激措施提供了机会。”

周三发布的路透调查显示，多数分析师预计美联储将在9月17-18日货币政策会议上缩减购债，预计最初缩减的规模为150亿美元。

不过，一些分析师表示，本周公债收益率的升势过度。

“目前水准有些过高，可能将回落。”U.S. Bank的Vail表示。

展望后市，投资人将研读下周三美联储发布的7月会议记录，以寻找美联储多快会缩减购债的任何迹象。

未来几周最重要的经济数据将是9月6日出炉的8月就业报告。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-26/32 0.347

五年期公债 99-02/32 (-08/32) 1.571

10年期公债 97-04/32 (-19/32) 2.832

30年期公债 95-27/32 (-30/32) 3.860(完)

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