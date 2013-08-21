美国债市：公债收益率上涨，因料美联储可能很快开始缩减刺激规模

* 公债收益率上涨，预料美联储可能很快开始缩减购债规模

* 美联储会议记录未提供何时开始削减刺激计划的线索

* 美联储周四将买入12.5-17.5亿美元2036-43年到期的公债

路透纽约8月21日 - 美国公债收益率周三上涨，此前美国联邦储备理事会美(FED/美联储)公布的7月会议记录未提供联储何时开始缩减购债规模的线索，但市场维持美联储将很快行动的预期。

美联储7月会议记录显示，仅有几位委员认为很快是时候开始“小幅放缓”购债进度，而其他委员强调，在决定缩减刺激规模的时间上要有耐心。

忧虑美联储可能很快放缓购债步伐使10年期公债收益率自5月初以来攀升逾一个百分点，收益率周三在略低于两年高位的水平。

“我认为这使市场为美联储更早而不是更迟开始缩减购债规模作准备，”Pacific Alternative Asset Management Company (PAAMCO)投资组合经理Sam Diedrich说。“经济适度且温和成长，没有超出预期，但仍显示经济对上半年开始显效的政府财政政策构成的拖累有很强的韧性。”

指标10年期公债 价格下滑8/32，收益率从周二尾盘的2.82%上涨至2.86%。周一，该收益率升至2.90%的两年高位。

30年期公债 价格下跌17/32，收益率从周二尾盘的3.82%升至3.88%。该收益率周一高见3.914%。

路透调查在上周三显示，大部份分析师预期美联储将在9月17-18日政策会议上缩减购债规模，经济学家一致认为最初缩减规模为150亿美元。

美联储周四将买入12.5-17.5亿美元2036-43年到期的公债。

公债收益率在美联储会议记录公布前下滑，因一些投资人预期部份美联储官员可能在会上表示，对美联储在短期缩减每月850亿美元购债规模的忧虑加重。

“市场倾向于会议记录对通胀持温和立场。人们都寄望会议记录对通胀的立场非常温和，且显示美联储对通胀的忧虑加剧，但事与愿违，”法国兴业美国利率策略师Mary Beth Fisher说。

近几周美国经济增长持续显示韧性，尽管投资人担忧不断攀升的公债收益率可能推高抵押贷款利率，并损及楼市复苏。

周三公布的数据显示，美国7月成屋销售升至逾三年高位，暗示抵押贷款利率上升仅对楼市复苏仅造成有限的影响。

“抵押贷款利率上升将影响未来几个月房屋销售，但将不会令楼市复苏脱离轨道，”Moody's Analytics资深分析师Ryan Sweet说。

如果美国经济持续增长，许多人士预料公债收益率将继续攀升。

PAAMCO的Diedrich说，“我认为将看到公债收益率在较长时间内逐步攀升，我认为收益率攀升的模式将是涨涨停停。”

与此同时，其他人士认为，近期公债收益率大幅攀升，10年期公债收益率从5月初触及的1.6%大涨，债市的抛售可能在短期内减弱。

“我认为至少80%的公债抛售已经结束，且你甚至可以说公债价格低于公充价值。但同时，很难抑制市场的从众心理，并缓解其可能对市场产生的影响，”Prudential Fixed Income首席投资策略师Robert Tipp说。

美联储周四和周五将在怀俄明州的杰克逊城举行年度政策大会，但与前几年不同，美联储主席贝南克将不会出席。

交易商在臆测谁会接替贝南克出任下一任美联储主席，预计美国总统奥巴马将在今年秋季宣布提名。美联储副主席叶轮和美国前财长萨默斯被认为是最有可能的人选。

交易商也关注新兴市场走弱的进一步迹象，近日新兴市场走势动荡，因担忧美联储缩减刺激计划。

周三新兴市场的震荡加剧，頽势蔓延至土耳其里拉，土耳其里拉和印度卢比遭遇抛售，均触及纪录低位，因预期美国撤走异常宽松政策。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-25/32 (- 1/32) 0.363

五年期公债 98-28/32 (-10/32) 1.613

10年期公债 96-29/32 (-12/32) 2.860