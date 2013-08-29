美国债市：公债价格上涨，因投资人为月底及长周末作准备

* 美国第二季GDP上修和初请失业金人数下降，为美联储行动提供空间

* 美联储买入15.66亿美元公债

* 财政部标售的290亿美元七年期公债得标利率为2.221%

路透纽约8月29日 - 美国公债价格周四上涨，因投资人为月末及长周末作准备，且对西方可能军事打击叙利亚的担忧支持避险买需。

公债在早盘下滑。美国公布强于预期的经济数据，投资人认为给予美国联邦储备理事会(美联储/FED)很快开始缩减购债计划的空间。

但在午后初段七年期公债标售后，投资人买进公债，令公债收益率下降。

“在标售结束后，看到一些帐户入市，主要是回补空头和指数相关买盘，”Action Economics固定收益分析部董事总经理Kim Rupert说。

随着迎来周五本月最后一个交易日，投资人买入公债。根据指标指数进行管理的投资组合通常在月末买入较长期公债。

“接下来当然是叙利亚周末可能遭受打击的威胁，”RBS Securities首席美债策略师William O'Donnell说。

忧虑西方大国可能很快向叙利亚进行军事打击，作为对叙利亚政府被指使用化武的回应，燃点本周对公债的避险买需。

周一是美国劳工节假期，市场休市，一旦长周末发生什么事，持有大量头寸的投资人将容易遭受额外的风险。

指标10年期公债 周四上涨6/32，收益率从周三尾盘的2.765%跌至2.745%。

30年期公债 大涨26/32，收益率报3.691%，周三尾盘报3.736%。

财政部标售290亿美元七年期公债，得标利率为2.221%。

尽管投标倍数相对低，为2.43，但直接投标强劲，占22%。

周四数据显示上周初请失业金人数下降，且美国商务部称第二季经济环比年率修正值为成长2.5%，高于1.7%的初值。

这些数字可能使美联储决策者更倾向最早在下月17-18日会议上缩减每月购债规模。

美联储缩减购债的时机是市场的中心问题，公债收益率近几个月飙升超过100个基点，因分析师愈发认为美联储缩减购债的时间迫近。

但全球最大经济体的经济数据仍经常好坏不一，投资人不愿意将公债收益率推向更高的水平。

市场焦点现在转向9月6日公布的8月非农就业数据。这将是美联储下次政策会议前的最后一份非农就业报告。

美联储周四买入15.66亿美元2036年2月15日至2043年2月15日到期的公债，作为美联储刺激计划的一部份。

-----------------------1921GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+) 0.395

五年期公债 99-17/32 (+03/32) 1.598

10年期公债 97-28/32 (+06/32) 2.745