美国债市：公债价格上涨，因数据疲弱且长周末前叙利亚或遭军事打击

* 美国消费者收入和支出数据疲弱，支撑公债

* 长周末前地缘政治风险助燃买盘

* 月底投资组合相关买入扶助长债

路透纽约8月30日 - 美国公债价格周五上涨，因经济数据逊于预期，且在长周末前有可能对叙利亚进行军事打击，令避险买盘增加。

美国国务卿克里周五明确表示，上周叙利亚政府“残暴及明目张胆的”使用化学武器，造成大马士革超过1,400名平民死亡，美国将予以惩罚。

由于美国可能在周末发起袭击，且美国市场周一将因劳工节假期休市，投资人今日对作空美国公债持谨慎态度。

“叙利亚情势不仅改变了一些风险意愿，而且改变了投资人对基于原先预估做出的对事态发展的预判的信心，”FTN Financial利率策略师Jim Vogel表示。

分析师称，月底买盘也扶助美国公债。

“月底了，有轧平仓位动作，且市场担心美国可能介入叙利亚问题。所有这些都导致投资人目前不愿作空美国公债，”Pioneer Investments副总裁兼投资组合经理人Richard Schlanger表示。

指标10年期公债 升5/32，收益率由周四尾盘的2.766%降至2.746%。

美国公布的个人支出和收入，以及7月通胀数据迟滞，打压了有关美国联邦储备理事会(FED/美联储)将在下月缩减购债刺激计划的预期。

美联储何时会放缓购债已经成为美国债市的一个主要问题。

近几个月，对美联储可能早至9月17-18日货币政策会议后就减少刺激措施的臆测已经推动指标10年期公债收益率攀升超过100基点。

但如果数据显示美国经济复苏尚未能自持，美联储减少购债的可能性将降低。

数据“将导致市场下调第三季经济成长的预估，”Decision Economics高级顾问Cary Leahey表示，“这会对债市有利，因这将缩减购债的时机推后至12月。”

美国商务部周五公布，7月个人支出较前月增加0.1%(预估为增加0.3%)，且7月通胀温和，不计入食品和能源的核心PCE物价指数较前月上升0.1%，较上年同期上升1.2%，低于美联储2%的目标。

这是第三季第一个月的数据，为经济带来谨慎基调。

“经济数据没有好到足以令美联储在9月缩减购债，”Schlanger，“预计他们将继续监控经济活动再多一个季度左右，会等到12月。”

月底投资组合仓位调整也对公债有支撑作用。根据指标指数来管理的投资组合通常在月底左右买入较长期美国公债。

30年期长债 升19/32，收益率由周四尾盘的3.718%降至3.680%。

下周市场关注的焦点将是美国制造业和非制造业的调查报告，最为重要的是9月6日出炉的8月非农就业报告，这将是美联储下一次货币政策会议前最后一份综合性美国就业数据。

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价格 变动 收益率%

两年期公债 99-31/32 (+01/32) 0.387

五年期公债 99-17/32 (+02/32) 1.598

10年期公债 97-28/32 (+05/32) 2.746