美国债市：公债价格下滑，因经济数据强劲且叙利亚忧虑减弱

* 美国ISM-8月制造业指数升至26个月最高

* 美国公债9月开局疲弱，8月下滑

* 两年期公债收益率创下逾两年最高收位

路透纽约9月3日 - 美国公债价格周二下滑，因美国经济数据强于预期，且美国总统奥巴马要寻求国会支持对叙利亚动武，令实质行动将被推迟，促使投资人沽出美国公债。

“在周末消息称奥巴马总统将寻求国会授权才会对叙利亚动武，因此市场出脱一些避险交易。”Stone & McCarthy Research Associates固定收益分析师John Canavan表示。

而且一些交易商在三日长周末假期前已经回补了空头仓位，周二“他们准备再度建立空仓，”他表示，这令公债价格承压。

美国公布的制造业数据意外强劲，周一在美国市场因劳工节假期休市时，欧洲和中国也公布了类似强劲的经济数据，令卖压加重，一度令指标10年期公债收益率逼近约一周半前触及的两年高位。

当这些水准未能带来更多卖盘后，“吸引了少量空头回补，带动价格反弹，”Canavan称，“公债价格今日收低，但高于稍早低点。”

强劲的经济数据令美国联邦储备理事会(FED/美联储)将主要透过缩减购债，逐步撤走货币刺激措施的可能性增加。美联储将在9月17-18日举行下一次货币政策会议。

美国指标10年期公债 跌22/32，收益率由上周五的2.79%升至2.87%。

根据路透数据，10年期公债收益率盘中高见2.902%，较8月22日所创的25个月高位低约3个基点。

30年期长债 跌至97，收益率由上周五收盘的3.70%升至3.79%。

较短期公债中，两年期公债 收益率势将收在2011年7月来最高水准，最后报0.418%，上周五报0.403%。

美国公债9月开局疲弱，美股则收高，标普500指数 升0.42%。

根据巴克莱数据，美国公债市场8月连续第四个月出现负回报，为2010年底至2011年初连跌六个月以来最长跌势。

上周，金融市场担心中东冲突可能扩大，会影响石油出口，并殃及全球经济。交易商已经为本周末美国为首对叙利亚的军事打击做好准备。美国官员指责叙利亚动用化学武器，造成1,429名平民死亡。

周二，美国国务卿克里向参议院外交关系委员会表示，不会派遣美国地面部队参与叙利亚内战。

本周交易商还将关注经济数据，寻找美国经济是否足够强到能够令美联储在9月会议上缩减购债的迹象。

周二，美国商务部公布，美国7月建筑支出上升0.6%，至9,008亿美元，为2009年6月来最高，预估为增长0.3%。6月经修正后为持平，前值为下跌0.6%。

美国供应管理协会(ISM)周二公布，8月制造业指数为55.7，为26个月高位，预估为54.0；7月为55.4。

随着长周末假期后的价格调整结束，除了叙利亚局势有新的进展，否则周五前的市场活动大致就是在“等待周五的就业数据”，Stone & McCarthy Research Associates的Canavan表示。

美国政府周五将发布8月就业报告，强劲的就业增长会巩固美联储缩减购债的预期，但如果数据疲弱，会激活对美联储推迟行动的押注。

路透访查的分析师预计，8月非农就业岗位增加18万，失业率持稳在7.4%。

周二，美联储买入47.91亿美元2017年9月至2018年5月到期公债，这是其9月购买450亿美元公债计划的一部分。

-----------------------2030GMT-------------------------

价格 变动 收益率%

两年期公债 99-29/32 (-01/32) 0.418

五年期公债 99-04/32 (-05/32) 1.685

10年期公债 96-27/32 (-21/32) 2.865